Зірку "Ювентуса" та збірної Франції хочуть дискваліфікувати на чотири роки
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Спорт
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Зірку "Ювентуса" та збірної Франції хочуть дискваліфікувати на чотири роки

Поль Погба

Колишній футболіст збірної Франції Поль Погба може отримати тривалу дискваліфікацію за допінг.

Поль Погба хочуть дискваліфікувати на чотири роки

Антидопінгова прокуратура Італії запросила чотири роки дискваліфікації для півзахисника "Ювентуса" Поля Погба.

Наприкінці серпня 30-річний футболіст здав позитивну допінг-пробу на тестостерон, а повторна проба підтвердила цей результат.

На час розслідування футболіста було відсторонено від виступів, а "Ювентус" скоротив зарплату француза до двох тисяч євро на місяць.

Погба є віце-чемпіоном Європи-2016 та чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції, за яку він виступав до 2022-го року. Крім "Ювентуса", півзахисник також захищав кольори "Манчестер Юнайтед".

В Арсеналі пишаються успіхами Зінченка

Мікель Артета відверто зізнається, що він щасливий працювати з українцем, адже Зінченко встигає виконувати багато якісної роботи під час матчів команди.

Окрім того, тренер додав, що любить своїх гравців такими, якими вони є.

Він звернув увагу на те, що кожний гравець має свої сильні та слабкі сторони.

У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем. Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо з урахуванням попередньої фази. От і все. Ми додамо, - пояснив Мікель Артета.

За словами тренера Арсенала, українець може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер.

Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як він пресингує, і в нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий з ним, – зізнався Артета.

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