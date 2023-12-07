Звезду "Ювентуса" и сборной Франции хотят дисквалифицировать на четыре года

Бывший футболист сборной Франции Поль Погба может получить длительную дисквалификацию за допинг.
Поль Погба хотят дисквалифицировать на четыре года
Антидопинговая прокуратура Италии пригласила четыре года дисквалификации для полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.
В конце августа 30-летний футболист сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, а повторная проба подтвердила этот результат.
На время расследования футболист был отстранен от выступлений, а "Ювентус" сократил зарплату француза до двух тысяч евро в месяц.
Погба является вице-чемпионом Европы-2016 и чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, за которую он выступал до 2022 года. Кроме "Ювентуса", полузащитник также защищал цвета "Манчестер Юнайтед".
В Арсенале гордятся успехами Зинченко
Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.
Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.
Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.
По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-