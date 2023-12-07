Звезду "Ювентуса" и сборной Франции хотят дисквалифицировать на четыре года
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Звезду "Ювентуса" и сборной Франции хотят дисквалифицировать на четыре года

Поль Погба
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Бывший футболист сборной Франции Поль Погба может получить длительную дисквалификацию за допинг.

Поль Погба хотят дисквалифицировать на четыре года

Антидопинговая прокуратура Италии пригласила четыре года дисквалификации для полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

В конце августа 30-летний футболист сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, а повторная проба подтвердила этот результат.

На время расследования футболист был отстранен от выступлений, а "Ювентус" сократил зарплату француза до двух тысяч евро в месяц.

Погба является вице-чемпионом Европы-2016 и чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, за которую он выступал до 2022 года. Кроме "Ювентуса", полузащитник также защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

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Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.

Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.

Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.

У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы добавим, – объяснил Микель Артета.

По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.

Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним, – признался Артета.

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