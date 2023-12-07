Звезду "Ювентуса" и сборной Франции хотят дисквалифицировать на четыре года

Поль Погба хотят дисквалифицировать на четыре года

Антидопинговая прокуратура Италии пригласила четыре года дисквалификации для полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

В конце августа 30-летний футболист сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, а повторная проба подтвердила этот результат.

На время расследования футболист был отстранен от выступлений, а "Ювентус" сократил зарплату француза до двух тысяч евро в месяц.

Погба является вице-чемпионом Европы-2016 и чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, за которую он выступал до 2022 года. Кроме "Ювентуса", полузащитник также защищал цвета "Манчестер Юнайтед".

В Арсенале гордятся успехами Зинченко

Микель Артета откровенно признается, что он рад работать с украинцем, ведь Зинченко успевает выполнять много качественной работы во время матчей команды.

Кроме того, тренер добавил, что любит своих игроков такими, какие они есть.

Он обратил внимание на то, что у каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны.

У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком. Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы добавим, – объяснил Микель Артета. Поделиться

По словам тренера Арсенала, украинец может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер.