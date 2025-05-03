Зменшити залежність від США. В ЄС розроблятимуть власний надсучасний літак-винищувач
Категорія
Світ
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Зменшити залежність від США. В ЄС розроблятимуть власний надсучасний літак-винищувач

літак

Європейські країни прагнуть зменшити свою військову залежність від США. Зокрема, в Європі планують працювати над розробкою власного винищувача шостого покоління, який у майбутньому замінив би американський F-35.

Головні тези:

  • Європейські країни прагнуть зменшити військову залежність від США шляхом розробки власного винищувача шостого покоління.
  • Програма шостого покоління GCAP спрямована на створення незалежних військових рішень без зовнішнього втручання.
  • Європі планує будувати декілька різних винищувачів шостого покоління, які поступово надходитимуть на озброєння після середини 2030-х років.

В Європі розроблять власний винищувач шостого покоління

Скандальне припинення американської військової допомоги Україні з боку адміністрації президента Дональда Трампа викликало хвилювання серед європейських країн НАТО.

Крім того, з'явилися чутки, що американські винищувачі п'ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи на заміну F-16, мають "аварійний вимикач", щоб Вашингтон міг їх контролювати.

F-35 виробництва Lockheed Martin — єдиний винищувач п'ятого покоління, доступний західним військовим. І хоч експерти та чиновники применшують значення цих побоювань, вони визнають, що США дійсно можуть мати вплив на експлуатацію цих бортів. Наприклад, перестати оновлювати їх програмне забезпечення чи закрити доступ до розвідувальних даних.

Тому у Європи є плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння країн з середини 2030-х років, розповідає Newsweek. Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, націлена на те, щоб кожна країна-оператор могла самостійно ухвалювати військові рішення без будь-якого зовнішнього втручання.

Однак Європа наразі не планує відмовлятися від вже замовлених F-35, сказав Newsweek чиновник з Центральної Європи, додавши, що США також не сигналізували про будь-який намір обмежити їх використання партнерами. Таке втручання могло б підірвати експорт оборонної продукції США по всьому.

Водночас Європа хоче поступово зменшувати залежність від США у військовому плані. І протиповітряна оборона — пріоритет номер один на наступні два десятиліття, заявив чиновник. Зараз в Європі уважно розглядаються німецькі Iris-T як альтернативу Patriot. При цьому повністю відмовлятися від американської зброї Європа не збирається.

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