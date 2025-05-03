Уменьшить зависимость от США. В ЕС будут разрабатывать собственный сверхсовременный самолет-истребитель

Европейские страны стремятся снизить свою военную зависимость от США. В частности, в Европе планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который в будущем заменил бы американский F-35.
Главные тезисы
- Европейские страны разрабатывают собственный истребитель шестого поколения, чтобы уменьшить зависимость от американской военной помощи.
- Программа GCAP направлена на создание независимых военных решений без внешнего вмешательства.
- Европа планирует построить несколько истребителей шестого поколения, которые будут вооружать страны после 2030-х годов.
В Европе разработают собственный истребитель шестого поколения
Скандальная остановка американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвала волнение среди европейских стран НАТО.
Кроме того, появились слухи, что у американских истребителей пятого поколения F-35, заказавших себе страны Европы на замену F-16, есть "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.
F-35 производства Lockheed Martin — единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут повлиять на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.
Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло подорвать экспорт оборонной продукции США по всему.
В то же время, Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. И противовоздушная оборона — приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются германские Iris-T как альтернативу Patriot. При этом полностью отказываться от американского оружия Европа не собирается.
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