Уменьшить зависимость от США. В ЕС будут разрабатывать собственный сверхсовременный самолет-истребитель
Категория
Мир
Дата публикации

Уменьшить зависимость от США. В ЕС будут разрабатывать собственный сверхсовременный самолет-истребитель

самолет
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Европейские страны стремятся снизить свою военную зависимость от США. В частности, в Европе планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который в будущем заменил бы американский F-35.

Главные тезисы

  • Европейские страны разрабатывают собственный истребитель шестого поколения, чтобы уменьшить зависимость от американской военной помощи.
  • Программа GCAP направлена на создание независимых военных решений без внешнего вмешательства.
  • Европа планирует построить несколько истребителей шестого поколения, которые будут вооружать страны после 2030-х годов.

В Европе разработают собственный истребитель шестого поколения

Скандальная остановка американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвала волнение среди европейских стран НАТО.

Кроме того, появились слухи, что у американских истребителей пятого поколения F-35, заказавших себе страны Европы на замену F-16, есть "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.

F-35 производства Lockheed Martin — единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут повлиять на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.

Поэтому у Европы есть планы построить несколько разных истребителей шестого поколения, которые могут поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek. В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP нацелена на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без внешнего вмешательства.

Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло подорвать экспорт оборонной продукции США по всему.

В то же время, Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. И противовоздушная оборона — приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются германские Iris-T как альтернативу Patriot. При этом полностью отказываться от американского оружия Европа не собирается.

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