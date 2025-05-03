Уменьшить зависимость от США. В ЕС будут разрабатывать собственный сверхсовременный самолет-истребитель

Европейские страны стремятся снизить свою военную зависимость от США. В частности, в Европе планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который в будущем заменил бы американский F-35.

В Европе разработают собственный истребитель шестого поколения

Скандальная остановка американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвала волнение среди европейских стран НАТО.

Кроме того, появились слухи, что у американских истребителей пятого поколения F-35, заказавших себе страны Европы на замену F-16, есть "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.

F-35 производства Lockheed Martin — единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут повлиять на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.

Поэтому у Европы есть планы построить несколько разных истребителей шестого поколения, которые могут поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek. В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP нацелена на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без внешнего вмешательства. Поделиться

Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло подорвать экспорт оборонной продукции США по всему.