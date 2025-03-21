В США будут разрабатывать многоцелевой истребитель шестого поколения F-47

Президент США Дональд Трамп объявил проект компании Boeing победителем в конкурсе по созданию нового многоцелевого истребителя шестого поколения F-47.
Главные тезисы
- Компания Boeing победила в конкурсе по созданию многоцелевого истребителя F-47 шестого поколения в США.
- Истребитель F-47 будет первой в мире инновационной моделью и обойдется в сотни миллионов долларов за единицу.
- Самолет разрабатывается на основе проекта Boeing и получит индекс F-47.
Самолет F-47 будет производиться на основе проекта компании Boeing
Об этом Трамп заявил 21 марта в Овальном кабинете вместе с министром обороны Питом Гегсетом и начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Элвином.
Он отметил, что этот самолет будет производиться на основе проекта, разработанного компанией Boeing, и будет иметь индекс F-47. Победитель был выбран из двух предложений, представленных компаниями Boeing и Lockheed Martin в рамках программы «Следующее поколение для владычества в воздухе» (NGAD).
Ожидается, что стоимость истребителей будет исчисляться сотнями миллионов долларов США за единицу, причем чаще среди экспертов называется оценка около 300 млн долларов. Предполагается, что контракт на разработку и производство в рамках программы NGAD составит около 20 млрд. дол.
Высокая ожидаемая стоимость новых самолетов стала причиной временной приостановки программы NGAD при предыдущей администрации США.
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