В США будут разрабатывать многоцелевой истребитель шестого поколения F-47

Самолет F-47 будет производиться на основе проекта компании Boeing

Об этом Трамп заявил 21 марта в Овальном кабинете вместе с министром обороны Питом Гегсетом и начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Элвином.

Я рад объявить, что под моим руководством ВВС Соединенных Штатов будут двигаться вперед с первым в мире истребителем шестого поколения. Дональд Трамп Президент США

Он отметил, что этот самолет будет производиться на основе проекта, разработанного компанией Boeing, и будет иметь индекс F-47. Победитель был выбран из двух предложений, представленных компаниями Boeing и Lockheed Martin в рамках программы «Следующее поколение для владычества в воздухе» (NGAD).

Ожидается, что стоимость истребителей будет исчисляться сотнями миллионов долларов США за единицу, причем чаще среди экспертов называется оценка около 300 млн долларов. Предполагается, что контракт на разработку и производство в рамках программы NGAD составит около 20 млрд. дол.

Высокая ожидаемая стоимость новых самолетов стала причиной временной приостановки программы NGAD при предыдущей администрации США.