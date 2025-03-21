У США розроблятимуть багатоцільовий винищувач шостого покоління F-47

Президент США Дональд Трамп оголосив проєкт компанії Boeing переможцем у конкурсі на створення нового багатоцільового винищувача шостого покоління F-47.

Літак F-47 вироблятиметься на основі проєкту компанії Boeing

Про це Трамп заявив 21 березня в Овальному кабінеті разом з міністром оборони Пітом Гегсетом і начальником штабу ВПС генералом Девідом Елвіном.

Я радий оголосити, що під моїм керівництвом ВПС Сполучених Штатів рухатимуться вперед із першим у світі винищувачем шостого покоління. Дональд Трамп Президент США

Він зазначив, що цей літак вироблятиметься на основі проєкту, розробленого компанією Boeing, та матиме індекс F-47. Переможець був обраний із двох пропозицій, представлених компаніями Boeing і Lockheed Martin в рамках програми «Наступне покоління для панування в повітрі» (NGAD).

Очікується, що вартість винищувачів обчислюватиметься сотнями мільйонів доларів США за одиницю, причому частіше серед експертів називається оцінка близько 300 млн дол. Передбачається, що контракт на розробку та виробництво в рамках програми NGAD становитиме близько 20 млрд дол.

Висока очікувана вартість нових літаків стала причиною тимчасового призупинення програми NGAD за попередньої адміністрації США.