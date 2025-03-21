У США розроблятимуть багатоцільовий винищувач шостого покоління F-47
Категорія
Технології
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У США розроблятимуть багатоцільовий винищувач шостого покоління F-47

F-47
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп оголосив проєкт компанії Boeing переможцем у конкурсі на створення нового багатоцільового винищувача шостого покоління F-47.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп оголосив компанію Boeing переможцем у конкурсі на створення багатоцільового винищувача F-47 шостого покоління.
  • Літак F-47 буде вироблятися на основі проєкту компанії Boeing та матиме індекс F-47, що позиціонує його як першу у світі інноваційну модель у категорії винищувачів.
  • Очікується, що вартість винищувачів F-47 складатиме сотні мільйонів доларів за одиницю, що зробить їх одними з найбільш дорогих літаків у світі.

Літак F-47 вироблятиметься на основі проєкту компанії Boeing

Про це Трамп заявив 21 березня в Овальному кабінеті разом з міністром оборони Пітом Гегсетом і начальником штабу ВПС генералом Девідом Елвіном.

Я радий оголосити, що під моїм керівництвом ВПС Сполучених Штатів рухатимуться вперед із першим у світі винищувачем шостого покоління.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він зазначив, що цей літак вироблятиметься на основі проєкту, розробленого компанією Boeing, та матиме індекс F-47. Переможець був обраний із двох пропозицій, представлених компаніями Boeing і Lockheed Martin в рамках програми «Наступне покоління для панування в повітрі» (NGAD).

Очікується, що вартість винищувачів обчислюватиметься сотнями мільйонів доларів США за одиницю, причому частіше серед експертів називається оцінка близько 300 млн дол. Передбачається, що контракт на розробку та виробництво в рамках програми NGAD становитиме близько 20 млрд дол.

Висока очікувана вартість нових літаків стала причиною тимчасового призупинення програми NGAD за попередньої адміністрації США.

Як повідомлялося, наразі найбільш сучасними літаками американського виробництва вважаються F-35 та F-22 виробництва компанії Lockheed Martin.

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