У США розроблятимуть багатоцільовий винищувач шостого покоління F-47

Президент США Дональд Трамп оголосив проєкт компанії Boeing переможцем у конкурсі на створення нового багатоцільового винищувача шостого покоління F-47.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп оголосив компанію Boeing переможцем у конкурсі на створення багатоцільового винищувача F-47 шостого покоління.
- Літак F-47 буде вироблятися на основі проєкту компанії Boeing та матиме індекс F-47, що позиціонує його як першу у світі інноваційну модель у категорії винищувачів.
- Очікується, що вартість винищувачів F-47 складатиме сотні мільйонів доларів за одиницю, що зробить їх одними з найбільш дорогих літаків у світі.
Літак F-47 вироблятиметься на основі проєкту компанії Boeing
Про це Трамп заявив 21 березня в Овальному кабінеті разом з міністром оборони Пітом Гегсетом і начальником штабу ВПС генералом Девідом Елвіном.
Він зазначив, що цей літак вироблятиметься на основі проєкту, розробленого компанією Boeing, та матиме індекс F-47. Переможець був обраний із двох пропозицій, представлених компаніями Boeing і Lockheed Martin в рамках програми «Наступне покоління для панування в повітрі» (NGAD).
Очікується, що вартість винищувачів обчислюватиметься сотнями мільйонів доларів США за одиницю, причому частіше серед експертів називається оцінка близько 300 млн дол. Передбачається, що контракт на розробку та виробництво в рамках програми NGAD становитиме близько 20 млрд дол.
Висока очікувана вартість нових літаків стала причиною тимчасового призупинення програми NGAD за попередньої адміністрації США.
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