"Золотий глобус 2026" — оголошено переможців кінопремії
"Золотий глобус 2026" — оголошено переможців кінопремії

Грем
Джерело:  BBC

Оголосили переможців премії "Золотий глобус". "Одна битва за іншою" та "Гамнет" отримали головні нагороди серед фільмів, а "Юнацтво" — серед серіалів.

Головні тези:

  • У 2026 році було оголошено переможців престижної кінопремії "Золотий глобус".
  • Фільми "Одна битва за іншою" та "Гамнет" стали лідерами серед кінострічок, отримавши головні нагороди.
  • Серед серіалів перемогу отримав "Юнацтво", а найбільше номінацій мав серіал "Білий лотос".

У Лос-Анджелесі оголосили переможців “Золотого глобусу”

Церемонія нагородження відбулася 11 січня

Премію "Золотий глобус" (Golden Globe) вручають щорічно з 1944 року за кіно- і телефільми. Саме цією церемонією розпочинається сезон різних нагород в індустрії, який зазвичай завершується на "Оскарі".

Кінопремія розділяє свої нагороди за жанрами: фільми змагаються або в драматичній, або в комедійній, або в музичній категоріях. А на кожну акторську нагороду номінують одразу по 6 людей, що дає змогу відзначити одразу 36 акторських робіт, порівняно з 20 на "Оскарі".

Цьогорічним лідером була стрічка "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона, з дев'яти номінацій вона отримала чотири перемоги.

А ось "Сентиментальна цінність", яка мала вісім номінацій, здобула перемогу лише в одній — Стеллана Скарсґарда визнали найкращим актором другого плану.

Водночас "Грішники", які мали сім номінацій, відзначили лише за кінематографічні та касові досягнення і за найкращий саундтрек.

Серед серіалів найбільше (6) номінацій мав "Білий лотос", який, проте, не здобув жодну перемогу. Натомість у трійку найкращих серіалів, драма, комедія або мюзикл, а також мінісеріал, увійшли "Пітт", "Кіностудія" та "Юнацтво" відповідно.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе вперше отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор (мюзикл чи комедія)" за фільм "Мартін Супрім", хоча був номінований на премію вже вп'яте.

Під час нагородження він сказав:

Мій батько прищепив мені дух вдячності, коли я зростав, завжди бути вдячним за те, що ти маєш. Це дозволило мені залишити цю церемонію в минулому з порожніми руками, з піднятою головою, вдячним за те, що я тут. Але я б збрехав, якби не сказав, що ті моменти роблять цей момент набагато приємнішим.

Джессі Баклі, яку відзначили як найкращу акторку у драматичній стрічці, отримуючи нагороду зазначила: "Це справжня честь, я люблю бути частиною цієї галузі".

Переможці премії "Золотий глобус" у 2026 році

Найкращий кінофільм (драма): "Гамнет"

  • Найкращий фільм (мюзикл або комедія): "Одна битва за іншою"

  • Найкращий фільм іноземною мовою: "Таємний агент"

  • Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів"

  • Найкраща жіноча роль (драма): Джессі Баклі, "Гамнет"

  • Найкраща чоловіча роль (драма): Вагнер Моура "Таємний агент"

  • Найкраща акторка (мюзикл чи комедія): Роуз Бірн, "Я не залізна"

  • Найкращий актор (мюзикл чи комедія): Тімоті Шаламе, "Мартін Супрім"

  • Найкраща акторка другого плану: Тейана Тейлор, "Одна битва за іншою"

  • Найкращий актор другого плану: Стеллан Скарсґард, "Сентиментальна цінність"

  • Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

  • Найкращий сценарій: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

  • Найкраща оригінальна пісня: Golden, "Кейпоп-мисливиці на демонів"

  • Найкращий оригінальний саундтрек до фільму: Людвіг Геранссон, "Грішники"

  • Кінематографічні та касові досягнення: "Грішники"

  • Найкращий телесеріал (драма): "Пітт"

  • Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл): "Кіностудія"

  • Найкращий мінісеріал: "Юнацтво"

  • Найкраща жіноча роль (драматичний серіал): Рія Сігорн, "Єдина"

  • Найкраща чоловіча роль (драматичний серіал): Ной Вайлі, "Пітт"

  • Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедійний серіал): Джин Смарт, "Хитрощі"

  • Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедійний серіал): Сет Роґен, "Кіностудія"

  • Найкраща акторка мінісеріалу: Мішель Вільямс, "Вмерти заради сексу"

  • Найкращий актор мінісеріалу: Стівен Грем, "Юнацтво"

  • Найкраща акторка другого плану (телесеріал): Ерін Догерті "Юнацтво"

  • Найкращий актор другого плану (телесеріал): Оуен Купер, "Юнацтво"

  • Найкращий телевізійний стендап: Рікі Джервейс, "Смертність"

  • Найкращий подкаст: Good Hang with Amy Poehler ("Гарне проведення часу з Емі Полер").

