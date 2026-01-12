"Золотий глобус 2026" — оголошено переможців кінопремії

Оголосили переможців премії "Золотий глобус". "Одна битва за іншою" та "Гамнет" отримали головні нагороди серед фільмів, а "Юнацтво" — серед серіалів.
У Лос-Анджелесі оголосили переможців “Золотого глобусу”
Церемонія нагородження відбулася 11 січня
Премію "Золотий глобус" (Golden Globe) вручають щорічно з 1944 року за кіно- і телефільми. Саме цією церемонією розпочинається сезон різних нагород в індустрії, який зазвичай завершується на "Оскарі".
Кінопремія розділяє свої нагороди за жанрами: фільми змагаються або в драматичній, або в комедійній, або в музичній категоріях. А на кожну акторську нагороду номінують одразу по 6 людей, що дає змогу відзначити одразу 36 акторських робіт, порівняно з 20 на "Оскарі".
А ось "Сентиментальна цінність", яка мала вісім номінацій, здобула перемогу лише в одній — Стеллана Скарсґарда визнали найкращим актором другого плану.
Водночас "Грішники", які мали сім номінацій, відзначили лише за кінематографічні та касові досягнення і за найкращий саундтрек.
Серед серіалів найбільше (6) номінацій мав "Білий лотос", який, проте, не здобув жодну перемогу. Натомість у трійку найкращих серіалів, драма, комедія або мюзикл, а також мінісеріал, увійшли "Пітт", "Кіностудія" та "Юнацтво" відповідно.
Тімоті Шаламе вперше отримав "Золотий глобус" у номінації "Найкращий актор (мюзикл чи комедія)" за фільм "Мартін Супрім", хоча був номінований на премію вже вп'яте.
Під час нагородження він сказав:
Джессі Баклі, яку відзначили як найкращу акторку у драматичній стрічці, отримуючи нагороду зазначила: "Це справжня честь, я люблю бути частиною цієї галузі".
Переможці премії "Золотий глобус" у 2026 році
Найкращий кінофільм (драма): "Гамнет"
Найкращий фільм (мюзикл або комедія): "Одна битва за іншою"
Найкращий фільм іноземною мовою: "Таємний агент"
Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів"
Найкраща жіноча роль (драма): Джессі Баклі, "Гамнет"
Найкраща чоловіча роль (драма): Вагнер Моура "Таємний агент"
Найкраща акторка (мюзикл чи комедія): Роуз Бірн, "Я не залізна"
Найкращий актор (мюзикл чи комедія): Тімоті Шаламе, "Мартін Супрім"
Найкраща акторка другого плану: Тейана Тейлор, "Одна битва за іншою"
Найкращий актор другого плану: Стеллан Скарсґард, "Сентиментальна цінність"
Найкращий режисер: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
Найкращий сценарій: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
Найкраща оригінальна пісня: Golden, "Кейпоп-мисливиці на демонів"
Найкращий оригінальний саундтрек до фільму: Людвіг Геранссон, "Грішники"
Кінематографічні та касові досягнення: "Грішники"
Найкращий телесеріал (драма): "Пітт"
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл): "Кіностудія"
Найкращий мінісеріал: "Юнацтво"
Найкраща жіноча роль (драматичний серіал): Рія Сігорн, "Єдина"
Найкраща чоловіча роль (драматичний серіал): Ной Вайлі, "Пітт"
Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедійний серіал): Джин Смарт, "Хитрощі"
Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедійний серіал): Сет Роґен, "Кіностудія"
Найкраща акторка мінісеріалу: Мішель Вільямс, "Вмерти заради сексу"
Найкращий актор мінісеріалу: Стівен Грем, "Юнацтво"
Найкраща акторка другого плану (телесеріал): Ерін Догерті "Юнацтво"
Найкращий актор другого плану (телесеріал): Оуен Купер, "Юнацтво"
Найкращий телевізійний стендап: Рікі Джервейс, "Смертність"
Найкращий подкаст: Good Hang with Amy Poehler ("Гарне проведення часу з Емі Полер").
