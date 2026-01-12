"Золотой глобус 2026" — объявлены победители кинопремии

Объявили победителей премии "Золотой глобус". "Одна битва за другой" и "Гамнет" получили главные награды среди фильмов, а "Юность" среди сериалов.
Главные тезисы
- Фильмы “Одна битва за другой” и “Гамнет” победили в категориях лучший фильм на “Золотом глобусе 2026”.
- Среди сериалов лучшим стал “Юность”.
- Тимоти Шаламе впервые получил “Золотой глобус” как лучший актер в категории “мюзикл или комедия”.
В Лос-Анджелесе объявили победителей "Золотого глобуса"
Церемония награждения прошла 11 января
Премию "Золотой глобус" (Golden Globe) вручают ежегодно с 1944 года по кино- и телефильмам. Именно этой церемонией начинается сезон разных наград в индустрии, обычно завершающийся на "Оскаре".
Кинопремия разделяет свои награды по жанрам: фильмы соперничают либо в драматической, либо в комедийной, либо в музыкальной категориях. А на каждую актерскую награду номинируют сразу по 6 человек, что позволяет отметить сразу 36 актерских работ по сравнению с 20 на "Оскаре".
А вот "Сентиментальная ценность", которая имела восемь номинаций, одержала победу только в одной — Стеллана Скарсгарда признали лучшим актером второго плана.
В то же время "Грешники", которые имели семь номинаций, отметили только кинематографические и кассовые достижения и лучший саундтрек.
Среди сериалов больше всего (6) номинаций имел "Белый лотос", который, однако, не одержал ни одной победы. В тройку лучших сериалов, драма, комедия или мюзикл, а также минисериал, вошли "Питт", "Киностудия" и "Юность" соответственно.
Тимоти Шаламе впервые получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер (мюзикл или комедия)" за фильм "Мартин Суприм", хотя был номинирован на премию уже в пятый раз.
Во время награждения он сказал:
Джесси Бакли, которую отметили как лучшую актрису в драматической ленте, получая награду, отметила: "Это настоящая честь, я люблю быть частью этой отрасли".
Победители премии "Золотой глобус" в 2026 году
Лучший кинофильм (драма): "Гамнет"
Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Одна битва за другой"
Лучший фильм на иностранном языке: "Тайный агент"
Лучший анимационный фильм: "Кейпоп-охотницы на демонов"
Лучшая женская роль (драма): Джесси Бакли, "Гамнет"
Лучшая мужская роль (драма): Вагнер Моура "Тайный агент"
Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Роуз Бирн, "Я не железная"
Лучший актер (мюзикл или комедия): Тимоти Шаламе, "Мартин Суприм"
Лучшая актриса второго плана: Тейана Тейлор, "Одна битва за другой"
Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард, "Сентиментальная ценность"
Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
Лучший сценарий: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
Лучшая оригинальная песня: Golden, "Кейпоп-охотницы на демонов"
Лучший оригинальный саундтрек к фильму: Людвиг Геранссон, "Грешники"
Кинематографические и кассовые достижения: "Грешники"
Лучший телесериал (драма): "Питт"
Лучший телесериал (комедия или мюзикл): "Киностудия"
Лучший минисериал: "Юность"
Лучшая женская роль (драматический сериал): Рия Сигорн, "Единая"
Лучшая мужская роль (драматический сериал): Ной Вайли, "Питт"
Лучшая женская роль (мюзикл или комедийный сериал): Джин Смарт, "Уловки"
Лучшая мужская роль (мюзикл или комедийный сериал): Сет Роген, "Киностудия"
Лучшая актриса минисериала: Мишель Уильямс, "Умереть ради секса"
Лучший актер минисериала: Стивен Грэм, "Юность"
Лучшая актриса второго плана (телесериал): Эрин Догерти "Юность"
Лучший актер второго плана (телесериал): Оуэн Купер, "Юность"
Лучший телевизионный стендап: Рики Джервейс, "Смертность"
Лучший подкаст: Good Hang with Amy Poehler ("Хорошее времяпрепровождение с Эми Полер").
