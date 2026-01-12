"Золотой глобус 2026" — объявлены победители кинопремии

Объявили победителей премии "Золотой глобус". "Одна битва за другой" и "Гамнет" получили главные награды среди фильмов, а "Юность" среди сериалов.

В Лос-Анджелесе объявили победителей "Золотого глобуса"

Церемония награждения прошла 11 января

Премию "Золотой глобус" (Golden Globe) вручают ежегодно с 1944 года по кино- и телефильмам. Именно этой церемонией начинается сезон разных наград в индустрии, обычно завершающийся на "Оскаре".

Кинопремия разделяет свои награды по жанрам: фильмы соперничают либо в драматической, либо в комедийной, либо в музыкальной категориях. А на каждую актерскую награду номинируют сразу по 6 человек, что позволяет отметить сразу 36 актерских работ по сравнению с 20 на "Оскаре".

Лидером этого года была лента "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона, из девяти номинаций она одержала четыре победы. Поделиться

А вот "Сентиментальная ценность", которая имела восемь номинаций, одержала победу только в одной — Стеллана Скарсгарда признали лучшим актером второго плана.

В то же время "Грешники", которые имели семь номинаций, отметили только кинематографические и кассовые достижения и лучший саундтрек.

Среди сериалов больше всего (6) номинаций имел "Белый лотос", который, однако, не одержал ни одной победы. В тройку лучших сериалов, драма, комедия или мюзикл, а также минисериал, вошли "Питт", "Киностудия" и "Юность" соответственно.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе впервые получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер (мюзикл или комедия)" за фильм "Мартин Суприм", хотя был номинирован на премию уже в пятый раз.

Во время награждения он сказал:

Мой отец привил мне дух благодарности, когда я рос, всегда быть благодарным за то, что у тебя есть. Это позволило мне оставить эту церемонию в прошлом с пустыми руками, с поднятой головой, благодарным за то, что я здесь. Но я бы соврал, если бы не сказал, что эти моменты делают этот момент гораздо более приятным. Поделиться

Джесси Бакли, которую отметили как лучшую актрису в драматической ленте, получая награду, отметила: "Это настоящая честь, я люблю быть частью этой отрасли".

Победители премии "Золотой глобус" в 2026 году

Лучший кинофильм (драма): "Гамнет"

Лучший фильм (мюзикл или комедия): "Одна битва за другой"

Лучший фильм на иностранном языке: "Тайный агент"

Лучший анимационный фильм: "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучшая женская роль (драма): Джесси Бакли, "Гамнет"

Лучшая мужская роль (драма): Вагнер Моура "Тайный агент"

Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Роуз Бирн, "Я не железная"

Лучший актер (мюзикл или комедия): Тимоти Шаламе, "Мартин Суприм"

Лучшая актриса второго плана: Тейана Тейлор, "Одна битва за другой"

Лучший актер второго плана: Стеллан Скарсгард, "Сентиментальная ценность"

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучший сценарий: Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Лучшая оригинальная песня: Golden, "Кейпоп-охотницы на демонов"

Лучший оригинальный саундтрек к фильму: Людвиг Геранссон, "Грешники"

Кинематографические и кассовые достижения: "Грешники"

Лучший телесериал (драма): "Питт"

Лучший телесериал (комедия или мюзикл): "Киностудия"

Лучший минисериал: "Юность"

Лучшая женская роль (драматический сериал): Рия Сигорн, "Единая"

Лучшая мужская роль (драматический сериал): Ной Вайли, "Питт"

Лучшая женская роль (мюзикл или комедийный сериал): Джин Смарт, "Уловки"

Лучшая мужская роль (мюзикл или комедийный сериал): Сет Роген, "Киностудия"