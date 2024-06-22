ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків

Генштаб ЗСУ
зсу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.

Головні тези:

  • Від початку вторгнення втрати армії РФ склали 533 090 військових, інфраструктуру та техніку.
  • ЗСУ успішно ліквідували більше 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків, що серйозно ускладнює позицію окупантів на фронті.
  • Спостерігається активізація бойових дій на Покровському напрямку, Херсонщині та у районі Торецького напрямку.
  • Окупанти посилили атаки для розвитку наступу на Часів Яр з півдня, що може загострити ситуацію на фронті.
  • З фронту також зафіксовані невдалі спроби просування під Куп'янськом та Сватовим, що свідчить про відсутність успіху у діях окупантів.

Що відомо про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;

  • танків — 8009 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 15383 (+11) од.;

  • артилерійських систем — 14188 (+28) од.;

  • РСЗВ — 1106 од.;

  • засоби ППО — 861 од.;

  • літаків — 359 од.;

  • вертольотів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15) од.;

  • крилаті ракети — 2302 (+4) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од.;

  • спеціальна техніка — 2369 (+2) од.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби 21 червня сталося 120 бойових зіткнень, і гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти активізували штурми і на Херсонщині, але там успіху не мали.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Генштабі назвали два найгарячіших напрямки бойових дій ЗСУ проти армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На якому напрямку фронту відбувається найбільше боїв — дані Генштабу
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Генштабі назвали найбільш активні напрямки бойових дій на фронті
Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?