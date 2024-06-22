ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.
Головні тези:
- Від початку вторгнення втрати армії РФ склали 533 090 військових, інфраструктуру та техніку.
- ЗСУ успішно ліквідували більше 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків, що серйозно ускладнює позицію окупантів на фронті.
- Спостерігається активізація бойових дій на Покровському напрямку, Херсонщині та у районі Торецького напрямку.
- Окупанти посилили атаки для розвитку наступу на Часів Яр з півдня, що може загострити ситуацію на фронті.
- З фронту також зафіксовані невдалі спроби просування під Куп'янськом та Сватовим, що свідчить про відсутність успіху у діях окупантів.
Що відомо про втрати РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;
танків — 8009 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 15383 (+11) од.;
артилерійських систем — 14188 (+28) од.;
РСЗВ — 1106 од.;
засоби ППО — 861 од.;
літаків — 359 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15) од.;
крилаті ракети — 2302 (+4) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од.;
спеціальна техніка — 2369 (+2) од.
Ситуація на фронті
На фронті протягом доби 21 червня сталося 120 бойових зіткнень, і гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти активізували штурми і на Херсонщині, але там успіху не мали.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.
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