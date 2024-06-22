ЗСУ ліквідували понад 1100 солдатів РФ, 28 артсистем та 8 танків

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.

Що відомо про втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;

танків — 8009 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 15383 (+11) од.;

артилерійських систем — 14188 (+28) од.;

РСЗВ — 1106 од.;

засоби ППО — 861 од.;

літаків — 359 од.;

вертольотів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15) од.;

крилаті ракети — 2302 (+4) од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од.;

спеціальна техніка — 2369 (+2) од.

Ситуація на фронті

На фронті протягом доби 21 червня сталося 120 бойових зіткнень, і гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти активізували штурми і на Херсонщині, але там успіху не мали.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.