ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и восемь танков.
Главные тезисы
- С начала вторжения утраты армии РФ составили 533 090 военных, инфраструктуру и технику.
- ВСУ успешно ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков, что серьезно усложняет позицию окупантов на фронте.
- Наблюдается активизация боевых действий в Покровском направлении, Херсонщине и в районе Торецкого направления.
- Оккупанты усилили атаки для развития наступления на Времен Яр с юга, что может обострить ситуацию на фронте.
- С фронта также зафиксированы неудачные попытки продвижения под Купянском и Сватовым, что свидетельствует об отсутствии успеха в действиях окупантов.
Что известно о потерях РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 533090 (+1110) человек ликвидировано;
танков — 8009 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 15383 (+11) ед;
артиллерийских систем — 14188 (+28) ед;
РСЗО — 1106 ед.;
средства ПВО — 861 ед;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11305 (+15) ед;
крылатые ракеты — 2302 (+4) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 19204 (+23) ед;
специальная техника — 2369 (+2) ед.
Ситуация на фронте
На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений и горячая ситуация остается на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.
Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватовым.
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