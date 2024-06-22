ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков

Генштаб ВСУ
ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков
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Потери России в войне в Украине к утру субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и восемь танков.

Главные тезисы

  • С начала вторжения утраты армии РФ составили 533 090 военных, инфраструктуру и технику.
  • ВСУ успешно ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков, что серьезно усложняет позицию окупантов на фронте.
  • Наблюдается активизация боевых действий в Покровском направлении, Херсонщине и в районе Торецкого направления.
  • Оккупанты усилили атаки для развития наступления на Времен Яр с юга, что может обострить ситуацию на фронте.
  • С фронта также зафиксированы неудачные попытки продвижения под Купянском и Сватовым, что свидетельствует об отсутствии успеха в действиях окупантов.

Что известно о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 533090 (+1110) человек ликвидировано;

  • танков — 8009 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 15383 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 14188 (+28) ед;

  • РСЗО — 1106 ед.;

  • средства ПВО — 861 ед;

  • самолетов — 359 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11305 (+15) ед;

  • крылатые ракеты — 2302 (+4) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19204 (+23) ед;

  • специальная техника — 2369 (+2) ед.

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений и горячая ситуация остается на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватовым.

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