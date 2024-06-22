ВСУ ликвидировали более 1100 солдат РФ, 28 артсистем и 8 танков

Потери России в войне в Украине к утру субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и восемь танков.

Что известно о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 533090 (+1110) человек ликвидировано;

танков — 8009 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 15383 (+11) ед;

артиллерийских систем — 14188 (+28) ед;

РСЗО — 1106 ед.;

средства ПВО — 861 ед;

самолетов — 359 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11305 (+15) ед;

крылатые ракеты — 2302 (+4) ед;

корабли/катера — 28 ед;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 19204 (+23) ед;

специальная техника — 2369 (+2) ед.

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений и горячая ситуация остается на Покровском направлении. В то же время российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватовым.