ЗСУ тримають ключові позиції в районі Авдіївки

Українські військові в районі Авдіївки на Донеччині успішно відбивають численні атаки злочинної армії РФ та не дають ворогу позбавити себе шляхів постачання.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами військовослужбовця 47-ої ОМБ Дмитра Лазуткіна, російські окупанти намагаються змінювати тактику проведення штурмів та здійснюють перегрупування.
Він також додав, що за підтримки артилерійського та мінометного вогню російські окупанти намагаються штурмувати Степове на північ від Авдіївки.
Він пояснив, що його бригада тримає оборонні позиції на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці.
Наразі найважчі бої тривають в районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.
Як армія РФ планує воювати в Україні протягом 2024 року
За словами військового експерта Олександра Мусієнка, наразі дії російських військових злочинців свідчать про прагнення ще якоюсь мірою просунутись на сході України протягом зимового періоду.
На його думку, до весни наступного року російські окупанти надаватимуть перевагу атакам на сході України і частково на півдні.
Експерт припустив, що після відбиття цієї хвилі ворожих атак українські військові продовжать перебувати в активній обороні.
За його словами, ситуація залишається складною, однак не має ніяких підстав для відчаю та фатальних настроїв.
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