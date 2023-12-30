ЗСУ тримають ключові позиції в районі Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ тримають ключові позиції в районі Авдіївки

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові в районі Авдіївки на Донеччині успішно відбивають численні атаки злочинної армії РФ та не дають ворогу позбавити себе шляхів постачання. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами військовослужбовця 47-ої ОМБ Дмитра Лазуткіна, російські окупанти намагаються змінювати тактику проведення штурмів та здійснюють перегрупування.

Він також додав, що за підтримки артилерійського та мінометного вогню російські окупанти намагаються штурмувати Степове на північ від Авдіївки.

Якщо говорити про коксохімічний завод, то їхні зусилля закінчуються біля його паркану. Постачання боєкомплекту, евакуація поранених здійснюється. Їжу і воду також завозять, - наголосив український військовий.

Він пояснив, що його бригада тримає оборонні позиції на північному фланзі Авдіївського напрямку поблизу залізниці.

Наразі найважчі бої тривають в районах Степового та Авдіївського коксохімічного заводу.

Як армія РФ планує воювати в Україні протягом 2024 року

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, наразі дії російських військових злочинців свідчать про прагнення ще якоюсь мірою просунутись на сході України протягом зимового періоду.

Тактика ворога зараз говорить про те, що росіяни хотіли би ще цієї зими, особливо на сході, досягти певних територіальних здобутків, хотіли би просунутись. Вочевидь, що до кінця року був план по захопленню всієї Донецької області, він не вдався. Тому вирішили, обмежитися рапортуванням Шойгу Путіну про те, що вони пройшли в районі Мар’їнки близко 3 км. від березня цього року, фактично зруйнувавши цей населений пункт своєю артилерією, - зазначає аналітик.

На його думку, до весни наступного року російські окупанти надаватимуть перевагу атакам на сході України і частково на півдні.

Очевидно, що зараз зростають певні такі наступальні дії ворога на Оріхівському і Запорізькому напрямку, наші сили там стримують. Але, я допускаю, що протягом зими і навіть початку весни, російські війська, скажімо так, можуть отримати певні тактичні незначні здобутки, які не призведуть до оперативно-стратегічних проривів. Тобто, якогось значного руху прориву в них не буде. Тому що українські сили впевнено тримають лінію оборони, незважаючи навіть, якщо доводиться десь відійти, здійснити тактичний відступ. Ситуація під контролем, - зазначає Мусієнко.

Експерт припустив, що після відбиття цієї хвилі ворожих атак українські військові продовжать перебувати в активній обороні.

Після того, коли нашим силам вдасться відбити зараз ці атаки на сході, українські війська будуть перебувати в активній обороні, як вони зараз є. Мета буде стояти - максимально зменшувати наступальний потенціал ворога, збільшуючи його втрати в живій силі, техниці, силах та  засобах. А далі, я не виключаю, що можуть бути певні зустрічні контратаки і бої, які вже можуть призвести до успіху українських військ. Крім того, залишається певна інтрига на майбутнє щодо плацдарму на лівобережжі Херсонщини в Кринках. Не виключено, що там можливе пожвавлення з нашого боку наступальних дій, - зазначив аналітик.

За його словами, ситуація залишається складною, однак не має ніяких підстав для відчаю та фатальних настроїв.

Україна зберегла свою державність, суверенність, незалежність. Росія не досягла стратегічних цілей і немає зараз можливості їх досягти. Так, ми не виграли ще – це теж треба визнавати. Так, у нас є частина територій, яка поки ще окупована російськими військами. Але це теж не є перемога Росії. Більше того, оцінюючи ситуацію, яка зараз є на фронті, я не бачу жодних приводів для якихось фатальних та апокаліптичних настроїв чи прогнозів. Ситуація не проста, але атаки ворога відбиваються. І в принципі, сказати, про те, що ворог може активно просунутись, неможливо. Якісь тактичні здобутки вони можуть отримати, але,  здобути якісь значні просування, абсолютно ні, - зазначив Мусієнко.

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