ВСУ держат ключевые позиции в районе Авдеевки

Украинские военные в районе Авдеевки Донецкой области успешно отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ и не дают врагу лишить себя путей снабжения.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам военнослужащего 47-й ОМБ Дмитрия Лазуткина, российские оккупанты пытаются изменять тактику проведения штурмов и осуществляют перегруппировку.
Он также добавил, что при поддержке артиллерийского и минометного огня российские оккупанты пытаются штурмовать Степное к северу от Авдеевки.
Он пояснил, что его бригада держит оборонительные позиции на северном фланге Авдеевского направления у железной дороги.
В настоящее время тяжелые бои продолжаются в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.
Как армия РФ планирует воевать в Украине в течение 2024 года
По словам военного эксперта Александра Мусиенко, действия российских военных преступников свидетельствуют о стремлении еще в какой-то мере продвинуться на востоке Украины в течение зимнего периода.
По его мнению, к весне следующего года российские оккупанты предпочитают атаки на востоке Украины и частично на юге.
Эксперт предположил, что после отражения этой волны вражеских атак, украинские военные продолжат находиться в активной обороне.
По его словам, ситуация остается сложной, однако нет никаких оснований для отчаяния и роковых настроений.
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