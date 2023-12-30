ВСУ держат ключевые позиции в районе Авдеевки

Украинские военные в районе Авдеевки Донецкой области успешно отбивают многочисленные атаки преступной армии РФ и не дают врагу лишить себя путей снабжения.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам военнослужащего 47-й ОМБ Дмитрия Лазуткина, российские оккупанты пытаются изменять тактику проведения штурмов и осуществляют перегруппировку.

Он также добавил, что при поддержке артиллерийского и минометного огня российские оккупанты пытаются штурмовать Степное к северу от Авдеевки.

Если говорить о коксохимическом заводе, то их усилия заканчиваются у его забора. Снабжение боекомплекта, эвакуация раненых осуществляется. Еду и воду тоже завозят, - подчеркнул украинский военный. Поделиться

Он пояснил, что его бригада держит оборонительные позиции на северном фланге Авдеевского направления у железной дороги.

В настоящее время тяжелые бои продолжаются в районах Степного и Авдеевского коксохимического завода.

Как армия РФ планирует воевать в Украине в течение 2024 года

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, действия российских военных преступников свидетельствуют о стремлении еще в какой-то мере продвинуться на востоке Украины в течение зимнего периода.

Тактика врага сейчас говорит о том, что россияне хотели бы этой зимой, особенно на востоке, достичь определенных территориальных достижений, хотели бы продвинуться. Очевидно, что до конца года был план по захвату всей Донецкой области, он не удался. Поэтому решили ограничиться рапортованием Шойгу Путину о том, что они прошли в районе Марьинки около 3 км. с марта этого года фактически разрушив этот населенный пункт своей артиллерией, - отмечает аналитик. Поделиться

По его мнению, к весне следующего года российские оккупанты предпочитают атаки на востоке Украины и частично на юге.

Очевидно, что сейчас растут такие наступательные действия врага на Ореховском и Запорожском направлении, наши силы там сдерживают. Но я допускаю, что в течение зимы и даже начала весны, российские войска, скажем так, могут получить определенные тактические незначительные достижения, которые не приведут к оперативно-стратегическим прорывам. То есть какого-то значительного движения прорыва у них не будет. Потому что украинские силы уверенно держат линию обороны, несмотря даже, если приходится где-то отойти, совершить тактическое отступление. Ситуация под контролем, – отмечает Мусиенко. Поделиться

Эксперт предположил, что после отражения этой волны вражеских атак, украинские военные продолжат находиться в активной обороне.

После того, как нашим силам удастся отразить эти атаки на востоке, украинские войска будут находиться в активной обороне, как они сейчас есть. Цель будет стоять – максимально уменьшать наступательный потенциал врага, увеличивая его потери в живой силе, технике, силах и средствах. А дальше, я не исключаю, что могут быть определенные встречные контратаки и бои, которые могут привести к успеху украинских войск. Кроме того, остается определенная интрига на будущее по плацдарму на левобережье Херсона в Крынках. Не исключено, что там возможно оживление с нашей стороны наступательных действий, – отметил аналитик. Поделиться

По его словам, ситуация остается сложной, однако нет никаких оснований для отчаяния и роковых настроений.