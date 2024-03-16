ЗСУ відбили 19 атак армії РФ на Новопавлівському напрямку

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу ППО противника.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 16.03.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках нашими підрозділами зупинено 2 спроби проникнення ДРГ противника в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Кринки, Тягинка, Іванівка, Берегове і обласний центр Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, 2 районах зосередження особового складу та 1 засобу протиповітряної оборони противника.