ВСУ отразили 19 атак армии РФ на Новопавловском направлении

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ. Подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству ПВО противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 16.03.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки зафиксировано 50 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях нашими подразделениями остановлены 2 попытки проникновения ДРГ противника в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и восточнее Временного Яра Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботы и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом было совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очаков Николаевской области; Крынки, Тягинка, Ивановка, Береговое и областной центр Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.