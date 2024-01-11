ЗСУ за добу знищили сотні солдатів РФ і 12 танків — Генштаб

Протягом 10 січня українським воїнам вдалося ліквідувати 830 російських окупантів, а також знищили 22 ББМ, 15 артилерійських систем і 12 танків.

Втрати армії РФ станом на ранок 11 січня:

особового складу − близько 367 620 (+830) осіб,

танків − 6 050 (+12) од,

бойових броньованих машин − 11 238 (+22) од,

артилерійських систем − 8 699 (+15) од,

РСЗВ − 957 (+1) од,

засобів ППО − 641 (+2) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 834 (+0) од,

крилатих ракет − 1 806 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 596 (+21) од,

спеціальної техніки − 1 337 (+1) од.

Ситуація на фронті 10-11 січня: що відомо

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень.

За цей проміжок часу армія РФ завдала 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснила 36 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських воїнів та мирних містах і селах.

Окрім того, зазначається, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку вдалося успішно відбити 6 атак солдатів РФ, а на Бахмутському напрямку - одну атаку росіян біля Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак. Поширити

На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ відбили 5 атак російських окупантів.

Також вказано, що в зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом 10 січня ворог на цій ділянці фронту здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Українська армія завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.