ВСУ за сутки уничтожили сотни солдат РФ и 12 танков — Генштаб

В течение 10 января украинским воинам удалось ликвидировать 830 российских оккупантов, а также уничтожить 22 ББМ, 15 артиллерийских систем и 12 танков.

Потери армии РФ по состоянию на утро 11 января:

личного состава — около 367 620 (+830) человек,

танков − 6 050 (+12) ед,

боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,

артиллерийских систем — 8 699 (+15) ед,

РСЗО − 957 (+1) ед,

средств ПВО − 641 (+2) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6 834 (+0) ед,

крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,

кораблей/катеров − 23 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,

специальной техники — 1 337 (+1) ед.

Ситуация на фронте 10-11 января: что известно

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений.

За этот промежуток времени армия РФ нанесла 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершила 36 обстрелов с РСЗО по позициям украинских воинов и мирным городам и селам.

Кроме того, указано, что на Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении удалось успешно отразить 6 атак солдат РФ, а на Бахмутском направлении — одну атаку россиян возле Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак. Поделиться

На Запорожском направлении бойцы ВСУ отразили 5 атак российских оккупантов.

Также указано, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. В течение 10 января враг на этом участке фронта совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

Украинская армия нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.