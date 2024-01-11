ВСУ за сутки уничтожили сотни солдат РФ и 12 танков — Генштаб

В течение 10 января украинским воинам удалось ликвидировать 830 российских оккупантов, а также уничтожить 22 ББМ, 15 артиллерийских систем и 12 танков.
Потери армии РФ по состоянию на утро 11 января:
личного состава — около 367 620 (+830) человек,
танков − 6 050 (+12) ед,
боевых бронированных машин − 11 238 (+22) ед,
артиллерийских систем — 8 699 (+15) ед,
РСЗО − 957 (+1) ед,
средств ПВО − 641 (+2) ед,
самолетов − 329 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 6 834 (+0) ед,
крылатых ракет − 1 806 (+1) ед,
кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 11 596 (+21) ед,
специальной техники — 1 337 (+1) ед.
Ситуация на фронте 10-11 января: что известно
За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений.
За этот промежуток времени армия РФ нанесла 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершила 36 обстрелов с РСЗО по позициям украинских воинов и мирным городам и селам.
Кроме того, указано, что на Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении удалось успешно отразить 6 атак солдат РФ, а на Бахмутском направлении — одну атаку россиян возле Клищиевки Донецкой области.
На Запорожском направлении бойцы ВСУ отразили 5 атак российских оккупантов.
Также указано, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. В течение 10 января враг на этом участке фронта совершил 11 безуспешных штурмовых действий.
Украинская армия нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
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