Згідно з даними українських ЗМІ, зрадниця Регіна Тодоренко, яка залишилася жити в Росії після 24 лютого 2022 року, стикнулася з домашнім насиллям. Окрім того, з'ясувалося, що її чоловік Влад Топалов почав вживати заборонені речовини.

Що відбувається в сім’ї зрадниці Регіни Тодоренко

Як відомо, одеситка-зрадниця одружена з російським співаком, колишнім учасником гурту SMASH Владом Топаловим.

Українські журналісти поспілкувалися з людьми з оточення пари та дізналися про кризу в їхніх стосунках.

Інсайдери стверджують, що Регіна та Влад доволі часто свариться через брак коштів.

Також ударом для Топалова стало те, що наразі його дружина заробляє більше. Це нібито підштовхнуло його до вживання кокаїну. Що важливо розуміти, залежність у нього була й раніше.

Окрім того, виявилося, що артист б'є Тодоренко.

Додамо, що днями пара відсвяткувала 5 річницю шлюбу. Регіна Тодоренко написала допис в інстаграмі, у якому зазначила, що пишається чоловіком, який має "тернистий і непростий шлях". Поширити

За словами журналістів, зіркова пара влаштовує конфлікти через різні стилі виховання дітей.

Ба більше, зазначається, що поведінкою Тодоренко невдоволений батько Топалова, який навіть погрожує залишити сина без спадку.

Фото: instagram.com

Що важливо знати про зрадницю Регіну Тодоренко

Регіна Тодоренко народилася в Одесі та починала будувати кар’єру безпосередньо в Україні на “Фабриці зірок”

Згодом вона переїхала в Москву, де й вийшла заміж за російського співака Влада Топалова.

Вона досі ігнорує той факт, що РФ майже щоденно атакує її рідне місто та батьківщину.

Ба більше, нещодавно Тодоренко погодилася стати ведучою туристичного шоу, в якому буде вихваляти країну-агресорку.

Кілька місяців тому Регіна зізналася, що хотіла приїхати в Одесу.

На цю її ідею миттєво відреагував український співак MELOVIN: