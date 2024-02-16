За інформацією кореспондента видання Reuters Ідріса Алі, країна-агресорка Росія вже витратила на злочинну війну проти України більше 200 млрд доларів.
Що відомо про витрати та втрати РФ у війні проти України
За інформацією Ідріса Алі, Росія вже втратила близько 10 млрд доларів через відмову щодо купівлі власної зброї з боку інших країн.
у той же час неназваний американський чиновник зазначив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України вже коштувала Кремлю 1,3 трлн доларів, які планувалось вкласти у розвиток російської економіки до 2026 року.
За інформацією неназваного посадовця, окупаційна армія РФ вже втратила в Україні вбитими та пораненими близько 315 тис осіб.
Окрім цього за два роки після початку вторгнення армії РФ українські військові знищили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.
Дані Генштабу Збройних сил України про втрати окупантів у живій силі відрізняються від тих, які навів неназваний чиновник США.
Що відомо про ситуацію із озброєнням для ЗСУ
В інтерв’ю журналістам видання Liberation керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що поточні обсяги використання озброєнь були б недосяжними для України за відсутності підтримки з боку західних партнерів.
Він висловив оптимізм стосовно подальшої підтримки України з боку іноземних партнерів та наголосив на важливості активізації українського ВПК.
Глава ГУР підкреслив, що і країна-агресорка РФ невмозі самостійно виробляти необхідні обсяги озброєнь, звертаючись по допомогу до КНДР Ірану.
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