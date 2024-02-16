За інформацією кореспондента видання Reuters Ідріса Алі, країна-агресорка Росія вже витратила на злочинну війну проти України більше 200 млрд доларів.

Що відомо про витрати та втрати РФ у війні проти України

Росія, ймовірно, витратила до 211 млрд доларів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні, - зазначає кореспондент видання. Поширити

За інформацією Ідріса Алі, Росія вже втратила близько 10 млрд доларів через відмову щодо купівлі власної зброї з боку інших країн.

A U.S. official says Russia has probably spent up to $211 billion in equipping, deploying and maintaining troops in Ukraine and lost about $10 billion in cancelled or arms sales. The official says about 315,000 Russians have either been killed or injured since the invasion. — Idrees Ali (@idreesali114) February 16, 2024

у той же час неназваний американський чиновник зазначив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України вже коштувала Кремлю 1,3 трлн доларів, які планувалось вкласти у розвиток російської економіки до 2026 року.

За інформацією неназваного посадовця, окупаційна армія РФ вже втратила в Україні вбитими та пораненими близько 315 тис осіб.

Окрім цього за два роки після початку вторгнення армії РФ українські військові знищили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ Росії та один танкер під російським прапором.

Дані Генштабу Збройних сил України про втрати окупантів у живій силі відрізняються від тих, які навів неназваний чиновник США.

Що відомо про ситуацію із озброєнням для ЗСУ

В інтерв’ю журналістам видання Liberation керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що поточні обсяги використання озброєнь були б недосяжними для України за відсутності підтримки з боку західних партнерів.

Він висловив оптимізм стосовно подальшої підтримки України з боку іноземних партнерів та наголосив на важливості активізації українського ВПК.

Я налаштований оптимістично. Але водночас нам потрібно прискорити темпи виробництва у нашій оборонній промисловості, що ми зараз і намагаємося зробити, - зазначив Буданов. Поширити

Глава ГУР підкреслив, що і країна-агресорка РФ невмозі самостійно виробляти необхідні обсяги озброєнь, звертаючись по допомогу до КНДР Ірану.