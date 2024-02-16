Журналисты Reuters назвали сумму расходов РФ на войну против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты Reuters назвали сумму расходов РФ на войну против Украины

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Reuters

По информации корреспондента издания Reuters Идриса Али, страна-агрессорка Россия уже потратила на преступную войну против Украины более 200 млрд долларов.

Что известно о расходах и потерях РФ в войне против Украины

Россия, вероятно, потратила до 211 млрд долларов на оснащение, развертывание и содержание войск в Украине, отмечает корреспондент издания.

По информации Идриса Али, Россия уже потеряла около 10 млрд долларов из-за отказа в покупке собственного оружия со стороны других стран.

в то же время неназванный американский чиновник отметил, что развязанная Россией преступная война против Украины уже стоила Кремлю 1,3 трлн долларов, которые планировалось вложить в развитие российской экономики до 2026 года.

По информации неназванного чиновника, оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине убитыми и ранеными около 315 тыс. человек.

Кроме этого, через два года после начала вторжения армии РФ украинские военные уничтожили в Черном море по меньшей мере 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и один танкер под российским флагом.

Данные Генштаба Вооруженных сил Украины о потерях окупантов в живой силе отличаются от тех, которые привел неназванный чиновник США.

Что известно о ситуации с вооружением для ВСУ

В интервью журналистам издания Liberation руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что текущие объемы использования вооружений были бы недостижимы для Украины при отсутствии поддержки со стороны западных партнеров.

Он выразил оптимизм относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны иностранных партнеров и отметил важность активизации украинского ВПК.

Я настроен оптимистично. Но в то же время, нам нужно ускорить темпы производства в нашей оборонной промышленности, что мы сейчас и пытаемся сделать, - отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что и страна-агрессорка РФ не в состоянии самостоятельно производить необходимые объемы вооружений, обращаясь за помощью в КНДР Иран.

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