1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна акція до Дня захисників і захисниць
Категорія
Україна
Дата публікації

1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна акція до Дня захисників і захисниць

Захисник
Джерело:  online.ua

Завтра, 1 жовтня, у День захисників і захисниць, о 9:00 в Україні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України.

Головні тези:

  • 1 жовтня о 9:00 в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак вдячності до загиблих захисників України.
  • В цей день важливо вшанувати всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність держави.
  • Президент Володимир Зеленський закликав усю країну взяти участь в акції пам'яті захисників і захисниць України.
  • Громадяни України закликані зупинитися на хвилину незалежно від місця перебування, щоб виразити повагу та вдячність захисникам.

1 жовтня Україна проведе загальнонаціональну хвилину мовчання

Так, з 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинять рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Де б ви не були, що б не робили — зупиніться на хвилину на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України. У цю хвилину подумайте, що страшна війна триває. Але ми маємо завжди пам’ятати тих, хто віддав найцінніше — власне життя — за те, щоби ми продовжували жити.

Хвилина мовчання у цей час пройде у всіх містах та селах країни.

Зеленський анонсував акцію пам’яті захисників і захисниць

В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.

Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною.

Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вшановує пам'ять жертв удару РФ по Дніпру — відео
Дніпро після удару РФ 14 Ссічня 2023 року
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський із дружиною вшанували пам'ять жертв політичних репресій — відео
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував загальнонаціональну акцію у День захисників та захисниць України
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?