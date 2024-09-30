1 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональна акція до Дня захисників і захисниць

Завтра, 1 жовтня, у День захисників і захисниць, о 9:00 в Україні пройде загальнонаціональна хвилина мовчання на знак поваги й вдячності до загиблих захисників України.
Головні тези:
- 1 жовтня о 9:00 в Україні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак вдячності до загиблих захисників України.
- В цей день важливо вшанувати всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність держави.
- Президент Володимир Зеленський закликав усю країну взяти участь в акції пам'яті захисників і захисниць України.
- Громадяни України закликані зупинитися на хвилину незалежно від місця перебування, щоб виразити повагу та вдячність захисникам.
1 жовтня Україна проведе загальнонаціональну хвилину мовчання
Так, з 8:55 до 9:05 у Києві працівники Національної поліції зупинять рух на Майдані Незалежності та на вулиці Хрещатик на перехресті з Алеєю Героїв Небесної Сотні.
Хвилина мовчання у цей час пройде у всіх містах та селах країни.
Зеленський анонсував акцію пам’яті захисників і захисниць
В Україні 1 жовтня 2024 року о 09:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента України, нашим обов'язком є вшанування всіх загиблих захисників і захисниць.
Наш обов’язок — вшанувати всіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Памʼятаємо. Залишаємося вдячними. Усією країною.
Хвилину мовчання проводять з нагоди Дня захисників та захисниць України.
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