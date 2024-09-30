1 октября в Украине состоится общенациональная акция ко Дню защитников и защитниц

Завтра, 1 октября, в День защитников и защитниц, в 9:00 в Украине пройдет общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.

1 октября Украина проведет общенациональную минуту молчания

Так, с 8.55 до 9.05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда должны помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь — за то, чтобы мы продолжали жить. Поделиться

Минута молчания в это время пройдет по всем городам и селам страны.

Зеленский анонсировал акцию памяти защитников и защитниц

В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.

Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. По всей стране.

Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.