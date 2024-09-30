1 октября в Украине состоится общенациональная акция ко Дню защитников и защитниц
Категория
Украина
Дата публикации

1 октября в Украине состоится общенациональная акция ко Дню защитников и защитниц

ВСУ
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Источник:  online.ua

Завтра, 1 октября, в День защитников и защитниц, в 9:00 в Украине пройдет общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.

Главные тезисы

  • 1 октября в Украине пройдет общенациональная минута молчания в память о погибших защитниках страны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан присоединиться к акции памяти защитников и защитниц.
  • Минута молчания в 9:00 1 октября будет отмечена во всех городах и селах страны.
  • Акция памяти направлена на подчеркивание важности уважения к жертвам войны и ценности независимости государства.

1 октября Украина проведет общенациональную минуту молчания

Так, с 8.55 до 9.05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

Где бы вы ни были, что бы ни делали — остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда должны помнить тех, кто отдал самое ценное — собственную жизнь — за то, чтобы мы продолжали жить.

Минута молчания в это время пройдет по всем городам и селам страны.

Зеленский анонсировал акцию памяти защитников и защитниц

В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.

Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. По всей стране.

Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

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