1 октября в Украине состоится общенациональная акция ко Дню защитников и защитниц

Завтра, 1 октября, в День защитников и защитниц, в 9:00 в Украине пройдет общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.
Главные тезисы
- 1 октября в Украине пройдет общенациональная минута молчания в память о погибших защитниках страны.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает граждан присоединиться к акции памяти защитников и защитниц.
- Минута молчания в 9:00 1 октября будет отмечена во всех городах и селах страны.
- Акция памяти направлена на подчеркивание важности уважения к жертвам войны и ценности независимости государства.
1 октября Украина проведет общенациональную минуту молчания
Так, с 8.55 до 9.05 в Киеве работники Национальной полиции остановят движение на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.
Минута молчания в это время пройдет по всем городам и селам страны.
Зеленский анонсировал акцию памяти защитников и защитниц
В Украине 1 октября 2024 в 09:00 состоится общенациональная минута молчания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам президента Украины, нашей обязанностью является чествование всех погибших защитников и защитниц.
Наш долг — почтить всех защитников и защитниц Украины, отдавших свою жизнь, защищая независимость нашего государства. Помним. Остаемся благодарными. По всей стране.
Минуту молчания проводят по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
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