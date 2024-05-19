Зеленский с женой почтили память жертв политических репрессий
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский с женой почтили память жертв политических репрессий

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы» и почтили память жертв политических репрессий.

Владимир Зеленский с супругой вспомнили жертв советских политических репрессий

Соответствующее видео обнародовал глава государства в соцсети Фэйсбук.

Сегодня в Быковнянском лесу мы вспоминаем все жертвы советских политических репрессий. И напоминаем, как важно выстоять в нашем сражении сейчас. Выстоять против современной российской системы, которая является потомком того тоталитаризма.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что советская система забрала таланты украинского народа, сломала жизнь людей, которые могли бы многое сделать для следующих поколений.

В пресс-службе Офиса Президента отметили, что глава государства и первая леди у братской могилы и памятного знака польских захоронений почтили память людей, которых убила тоталитарная советская власть.

В Быковнянском лесу расположено самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х — в 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.

Зеленский почтил память жертв геноцида крымскотатарского народа

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар. Он отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что из-за преступных действий СССР крымскотатарский народ потерял, по меньшей мере, свою треть.

По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только через десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.

Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над взломом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.

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