Володимир Зеленський з дружиною згадали жертв радянських політичних репресій

Відповідне відео оприлюднив глава держави у соцмережі Фейсбук.

Сьогодні в Биківнянському лісі ми згадуємо всіх жертв радянських політичних репресій. І нагадуємо, як важливо вистояти в нашій битві зараз. Вистояти проти сучасної російської системи, яка є нащадком того тоталітаризму. Володимир Зеленський Президент України

Він зазначив, що радянська система забрала таланти українського народу, зламала життя людей, які могли би багато зробити для наступних поколінь.

У пресслужбі Офісу Президента зауважили, що глава держави і перша леді біля братської могили та пам’ятного знака польських поховань вшанували пам’ять людей, яких убила тоталітарна радянська влада.

У Биківнянському лісі розташоване найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де наприкінці 1930-х — у 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих.

Зеленський вшанував памʼять жертв геноциду кримськотатарського народу

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар. Він зазначив, що депортація кримськотатарського народу 80 років тому стала одним із найстрашніших злочинів радянської влади проти життя людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що через злочинні дії СРСР кримськотатарський народ втратив щонайменше свою третину.

За словами президента, повернутися на рідну землю люди змогли лише через десятки років, але злочинця так і не було покарано і радянський режим не був засуджений.

Також Зеленський заявив, що Україна зобов'язана відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини війни, починаючи з 2014 року.