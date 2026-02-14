10 заводів із виробництва українських дронів планують відкрити у Європі

Наразі відомо вже про цілу низку спільних підприємств з виробництва українських безпілотників у Європі, яких у 2026 році має відкритися одразу 10.

Україна відкриє 10 спільних підприємств з виробництва дронів у Європі

Згідно зі словами Президента України Володимира Зеленського у 2026 році планують відкрити 10 спільних підприємств з виробництва українських дронів. Про це він сказав на презентації першого виготовленого безпілотника на заводі Quantum Frontline Industries (QFI) у Німеччині.

Це спільне підприємство між німецькою Quantum Systems та українською Frontline Robotics. Детальніше їхній шлях співпраці ми розглядали окремо, але варто згадати, що про початок випуску повідомили менше ніж за 2 місяці після розкриття створення спільної компанії. Поширити

Також 13 лютого 2026 року на Міжнародній безпековій конференції у Мюнхені підписали меморандум про співпрацю українська TAF Industries та німецька Wingcopter. Остання спеціалізується на повністю електричних БПЛА та вдосконаленні логістики термінових вантажів.

Тоді ж стало відомо про схоже партнерство Airlogix, відомої за дроном "Гор" та німецької Auterion, яка займається програмним забезпеченням для безпілотників. І обидві сторони об’єднають свої технології для випуску БПЛА зі штучним інтелектом для України та союзників.

У всіх цих випадках компанія з Німеччини надає промислову інфраструктуру та адміністративну підтримку. Водночас з українського боку надійдуть ліцензія на виробництво та досвід. Таким чином має вийти масштабувати випуск дронів для Сил оборони.

Shark

Одразу тут згадується вже відоме виробництво UkrSpecSystems у Великій Британії безпілотників, серед яких поки відомо як мінімум про розвідувальні Shark та зенітні Octopus. Водночас це саме власний завод компанії в іншій країні, але функціонує він за співпраці між країнами.

Водночас українська Skyeton разом з британською Prevail Partners створили спільне підприємство Skyeton Prevail Solutions. І воно призначене для виробництва та просування БПЛА Raybird (ACS-3).

Тут досить цікавий момент, бо мова йде за потенційне замовлення Великою Британією цього безпілотника для заміни свого Watchkeeper. І український дрон вже побував на навчаннях, що наближає ближче потенційний контракт.

Також ще у вересні 2025 року повідомлялося, що у Данії запускається виробництво українських БПЛА. Тоді точно не вказувалося хто це, але приблизно у той самий час з’явилася інформація про відкриття данських потужностей компанією Fire Point, яка відома за далекобійними дронами FP-1 та крилатими ракетами FP-5 Flamingo, які планує виготовляти й закордоном.

F-1

Ще існує цікава історія з дансько-українською MITS Industries, куди увійшли спеціаліст з НРК Tencore, виробник РЕР Infozahyst, розробник та постачальник РЕБ Unwave, а також неназваний виробник БПЛА. Хоча тут не вказується прямо розгортання заводів у Данії, досить ймовірно, що це також відбувається.