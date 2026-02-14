10 заводов по производству украинских дронов планируют открыть в Европе

Пока известно уже о целом ряде совместных предприятий по производству украинских беспилотников в Европе, которых в 2026 году должно открыться сразу 10.

Украина откроет 10 совместных предприятий по производству дронов в Европе

Согласно словам Президента Украины Владимира Зеленского, в 2026 году планируют открыть 10 совместных предприятий по производству украинских дронов. Об этом он сказал на презентации первого производимого беспилотника на заводе Quantum Frontline Industries (QFI) в Германии.

Это совместное предприятие между немецким Quantum Systems и украинским Frontline Robotics. Детальнее их путь сотрудничества мы рассматривали отдельно, но стоит упомянуть, что о начале выпуска сообщили менее чем через 2 месяца после раскрытия создания совместной компании. Поделиться

Также 13 февраля 2026 года на Международной конференции безопасности в Мюнхене подписали меморандум о сотрудничестве украинский TAF Industries и немецкий Wingcopter. Последняя специализируется на полностью электрических БПЛА и совершенствовании логистики срочных грузов.

Тогда же стало известно о похожем партнерстве Airlogix, известной за дроном "Гор" и немецкой Auterion, занимающейся программным обеспечением для беспилотников. И обе стороны объединят свои технологии по выпуску БПЛА с искусственным интеллектом для Украины и союзников.

Во всех этих случаях компания из Германии оказывает промышленную инфраструктуру и административную поддержку. В то же время, с украинской стороны поступят лицензия на производство и опыт. Таким образом, должен получиться масштабировать выпуск дронов для Сил обороны.

Shark

Сразу здесь упоминается уже известное производство UkrSpecSystems в Великобритании беспилотников, среди которых пока известно как минимум о разведывательных Shark и зенитных Octopus. В то же время, это именно собственный завод компании в другой стране, но функционирует он при сотрудничестве между странами.

В то же время украинский Skyeton вместе с британским Prevail Partners создали совместное предприятие Skyeton Prevail Solutions. И оно предназначено для производства и продвижения БПЛА Raybird (ACS-3).

Здесь довольно интересный момент, потому что речь идет за потенциальный заказ Великобританией этого беспилотника для замены своего Watchkeeper. И украинский дрон уже побывал на учениях, что ближе ближе потенциальному контракту.

Также в сентябре 2025 года сообщалось, что в Дании запускается производство украинских БПЛА. Тогда точно не указывалось кто это, но примерно в то же время появилась информация об открытии датских мощностей компанией Fire Point, которая известна за дальнобойными дронами FP-1 и крылатыми ракетами FP-5 Flamingo, которые планирует производить и за границей.

F-1

Еще существует интересная история с датско-украинской MITS Industries, куда вошли специалист по НРК Tencore, производитель РЭР Infozahyst, разработчик и поставщик РЭБ Unwave, а также неназванный производитель БПЛА. Хотя здесь не указывается прямое развертывание заводов в Дании, весьма вероятно, что это также происходит.