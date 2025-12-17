"Берут верх над Россией". Военный эксперт Райснер высоко оценил украинские морские дроны

Успехи Сил обороны Украины в войне на море часто остаются без внимания, хотя именно благодаря инновационному применению надводных и подводных дронов российский флот был вынужден отступить в порты, но и там не чувствует себя в безопасности.

Военный эксперт Райснер высоко оценил морские дроны Sea Baby

Об этом заявил австрийский военный эксперт, руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии полковник Маркус Райснер, комментируя поражение российской подлодки в порту Новороссийска.

На фоне сдержанно пессимистических сообщений об Украине часто остается без внимания то, что в домене морской войны украинские силы до сих пор снова и снова одерживали верх над россиянами. И это для страны, не имеющей значимых военно-морских сил. Маркус Райснер Военный эксперт

По словам эксперта, ключом к этому успеху для Украины, не обладающей мощным классическим флотом, стало инновационное применение морских беспилотников.

Причина этого заключается в инновационном использовании надводных и подводных морских дронов, эффективных средств противодействия которым российский флот до сих пор не нашел. Поделиться

Как подчеркнул Райснер, в результате российский флот в Черном море "преимущественно отступил в порты, где фактически лишен возможности действовать". В то же время и там российские военные корабли не находятся в безопасности.

Даже там украинцам снова и снова удается наносить результативные удары.

По его оценке, поражение подлодки класса "Варшавянка", которая была носителем крылатых ракет "Калибр", будет иметь влияние на способности России наносить массированные ракетные удары, однако этот эффект будет ограничен.

В то же время, он обратил внимание на стратегические последствия успешного применения Украиной подводных морских дронов.

Это приводит к сковыванию дополнительных русских сил на море. Ни один корабль больше не может считаться в безопасности. Поделиться

15 декабря в порту Новороссийска РФ подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины впервые в истории взорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка". В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.