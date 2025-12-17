"Беруть гору над Росією". Військовий експерт Райснер високо оцінив українські морські дрони

Успіхи Сил оборони України у війні на морі часто залишаються поза увагою, хоча саме завдяки інноваційному застосуванню надводних і підводних дронів російський флот був змушений відступити в порти, але й там не почувається в безпеці.
Головні тези:
- Українські морські дрони Sea Baby зуміли змусити російський флот відступити в порти, де він не почувається в безпеці.
- Інноваційне застосування надводних і підводних дронів робить українські сили оборони ефективними в морських бойових діях навіть без значущих військово-морських сил.
- Успішне використання українськими військовими підводних морських дронів призводить до сковування додаткових російських сил на морі і збільшує ризик для ворожих кораблів.
Військовий експерт Райснер високо оцінив морські дрони Sea Baby
Про це заявив австрійський військовий експерт, керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник Маркус Райснер, коментуючи ураження російського підводного човна в порту Новоросійська.
За словами експерта, ключем до цього успіху для України, яка не володіє потужним класичним флотом, стало інноваційне застосування морських безпілотників.
Як підкреслив Райснер, у результаті російський флот у Чорному морі "переважно відступив у порти, де фактично позбавлений можливості діяти". Водночас і там російські військові кораблі не перебувають у безпеці.
Навіть там українцям знову і знову вдається завдавати результативних ударів.
За його оцінкою, ураження підводного човна класу "Варшавянка", який був носієм крилатих ракет "Калібр", матиме вплив на спроможності Росії завдавати масованих ракетних ударів, однак цей ефект буде обмеженим.
Водночас він звернув увагу на стратегічні наслідки успішного застосування Україною підводних морських дронів.
15 грудня у порту Новоросійська РФ підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України
Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-