"Беруть гору над Росією". Військовий експерт Райснер високо оцінив українські морські дрони
Україна
"Беруть гору над Росією". Військовий експерт Райснер високо оцінив українські морські дрони

морські дрони
Джерело:  Укрінформ

Успіхи Сил оборони України у війні на морі часто залишаються поза увагою, хоча саме завдяки інноваційному застосуванню надводних і підводних дронів російський флот був змушений відступити в порти, але й там не почувається в безпеці.

Головні тези:

  • Українські морські дрони Sea Baby зуміли змусити російський флот відступити в порти, де він не почувається в безпеці.
  • Інноваційне застосування надводних і підводних дронів робить українські сили оборони ефективними в морських бойових діях навіть без значущих військово-морських сил.
  • Успішне використання українськими військовими підводних морських дронів призводить до сковування додаткових російських сил на морі і збільшує ризик для ворожих кораблів.

Військовий експерт Райснер високо оцінив морські дрони Sea Baby

Про це заявив австрійський військовий експерт, керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії полковник Маркус Райснер, коментуючи ураження російського підводного човна в порту Новоросійська.

На тлі стримано песимістичних повідомлень про Україну часто залишається поза увагою те, що в домені морської війни українські сили до цього часу знову і знову брали гору над росіянами. І це — для країни, яка не має значущих військово-морських сил.

Маркус Райснер

Маркус Райснер

Військовий експерт

За словами експерта, ключем до цього успіху для України, яка не володіє потужним класичним флотом, стало інноваційне застосування морських безпілотників.

Причина цього полягає в інноваційному використанні надводних і підводних морських дронів, ефективних засобів протидії яким російський флот досі не знайшов.

Як підкреслив Райснер, у результаті російський флот у Чорному морі "переважно відступив у порти, де фактично позбавлений можливості діяти". Водночас і там російські військові кораблі не перебувають у безпеці.

Навіть там українцям знову і знову вдається завдавати результативних ударів.

За його оцінкою, ураження підводного човна класу "Варшавянка", який був носієм крилатих ракет "Калібр", матиме вплив на спроможності Росії завдавати масованих ракетних ударів, однак цей ефект буде обмеженим.

Водночас він звернув увагу на стратегічні наслідки успішного застосування Україною підводних морських дронів.

Це призводить до сковування додаткових російських сил на морі. Жоден корабель більше не може вважатися в безпеці.

15 грудня у порту Новоросійська РФ підводні дрони Sub Sea Baby Служби безпеки України вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України

Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

