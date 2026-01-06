Украинские дроны сорвали российский штурм на квадроциклах — видео

Сухопутные войска ВСУ показали, как пилоты батальона SIGNUM успешно сорвали российский штурм на квадроциклах по дороге на Ямполь Донецкой области. Что важно понимать, это удалось сделать благодаря привлечению украинских ударных дронов.
Главные тезисы
- Вражеские силы были обнаружены вовремя, несмотря на нулевую видимость.
- Армия РФ снова понесла серьезные потери.
Пилоты батальона SIGNUM не дали россиян прорваться вперед
Как вспоминают украинские защитники, им пришлось давать отпор врагу во время обильного снегопада, шквального ветра и фактически в условиях нулевой видимости.
Поскольку из-за такой погоды Mavic не в состоянии подняться в небо, российские захватчики пришли к выводу, что для них появилась реальная возможность прорваться вперед.
На этом фоне вражеские войска выдвинули штурмовую группу на квадроциклах.
Оккупанты действительно поверили в то, что смогут пройти незамеченными, однако в очередной раз допустили серьезную ошибку.
Украинские защитники успели обнаружить силы противника по дороге на Ямполь.
