Українські дрони зірвали російський штурм на квадроциклах — відео

Сухопутні війська ЗСУ показали, як пілоти батальйону SIGNUM успішно зірвали російський штурм на квадроциклах дорогою на Ямпіль Донецької області. Що важливо розуміти, це вдалося зробити завдяки залученню українських ударних дронів.

Пілоти батальйону SIGNUM не дали росіян прорватися вперед

Як згадують українські захисники, їм довелося давати відсіч ворогу під час сильного снігопаду, шквального вітру та фактично в умовах нульової видимості.

Оскільки через таку погоду Mavic не здатен піднятися в небо, російські загарбники дійшли висновку, що для них з'явилася реальна можливість прорватися вперед.

На цьому тлі ворожі війська висунули штурмову групу на квадроциклах.

Окупанти дійсно повірили в те, що зможуть пройти непоміченими, однак вкотре припустилися серйозної помилки.

Українські оборонці встигли виявити сили противника дорогою на Ямпіль.