100 днів президентства. Трамп побив антирекорд підтримки громадянами США

На 100-й день свого президентства Дональд Трамп зіштовхнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США. Його рейтинг поступається навіть його ж показникам вісім років тому.
Головні тези:
- Загальне схвалення ефективності роботи Трампа на 100-й день становить 44%.
- Наразі близько 59% виборців незадоволені тим, як йдуть справи в країні.
Трамп побив антирекорд підтримки американцями
За даними останніх опитувань, загальне схвалення ефективності роботи Трампа на 100-й день становить 44%, що на 5 пунктів нижче порівняно з 49% у березні.
Це менше, ніж схвалення колишніх президентів США Джо Байдена (54%), Барака Обами (62%) і Джорджа Буша (63%) після 100-денного терміну їхнього президентства. Ба більше, це на 1 пункт нижче порівняно з 45% схвалення Трампа вісім років тому.
За даними видання, наразі близько 59% виборців незадоволені тим, як йдуть справи в країні. Однак це покращення з моменту закінчення терміну повноважень колишнього президента США Джо Байдена (68% незадоволених), але гірше, ніж чотири роки тому на початку терміну Байдена (53% незадоволених).
Це також гірше, ніж 100-денний рубіж першого терміну Трампа (53% незадоволених). Після його інавгурації в січні задоволення серед демократів змінилося на незадоволення, і стало навпаки серед республіканців.
Відомо, що американці недостатньо задоволені економічною ситуацією в країні, оскільки 71% оцінюють економічні умови негативно, а 55% кажуть, що вони погіршуються для їхніх сімей.
До того ж за даними опитування виявилось, що 8 із 10 виборців стурбовані політичними розбіжностями (78%), тоді як приблизно 7 із 10 вважають те саме щодо:
охорони здоров’я (76%),
державних витрат (73%),
рецесії (72%).
Дві третини чи менше стурбовані імміграцією (66%), отриманням Іраном ядерної бомби (66%), вторгненням Росії в Україну (61%) та фондовим ринком (58%).
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