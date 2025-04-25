100 дней президентства. Трамп побил антирекорд поддержки гражданами США

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг уступает даже его показателям восемь лет назад.

Трамп побил антирекорд поддержки американцами

По данным последних опросов, общее одобрение эффективности работы Трампа на 100-й день составляет 44%, что на 5 пунктов ниже по сравнению с 49% в марте.

Это меньше одобрения бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%) после 100-дневного срока их президентства. Более того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.

Рейтинг Трампа

По данным издания, в настоящее время около 59% избирателей недовольны тем, как обстоят дела в стране. Однако это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джо Байдена (68% недовольных), но хуже четыре года назад в начале срока Байдена (53% недовольных).

Это тоже хуже, чем 100-дневный рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации в январе удовлетворение среди демократов сменилось недовольством, и стало наоборот среди республиканцев.

Известно, что американцы недостаточно удовлетворены экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей.

Американцы также менее оптимистичны по отношению к будущему, чем в начале первого срока Трампа. Исходя из первых 100 дней, 38% в целом и 75% республиканцев говорят, что испытывают вдохновение по поводу следующих четырех лет. Для сравнения в 2017 году эти цифры составили 45% и 84% соответственно. Поделиться

К тому же по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей озабочены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же:

здравоохранения (76%),

государственных расходов (73%),

рецессии (72%).

Две трети или менее озабочены иммиграцией (66%), получением Ираном ядерной бомбы (66%), вторжением России в Украину (61%) и фондовым рынком (58%).