100 дней президентства. Трамп побил антирекорд поддержки гражданами США

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг уступает даже его показателям восемь лет назад.
Главные тезисы
- Общее одобрение эффективности работы Трампа на 100 день составляет 44%.
- Сейчас около 59% избирателей недовольны тем, как обстоят дела в стране.
Трамп побил антирекорд поддержки американцами
По данным последних опросов, общее одобрение эффективности работы Трампа на 100-й день составляет 44%, что на 5 пунктов ниже по сравнению с 49% в марте.
Это меньше одобрения бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%) после 100-дневного срока их президентства. Более того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.
По данным издания, в настоящее время около 59% избирателей недовольны тем, как обстоят дела в стране. Однако это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джо Байдена (68% недовольных), но хуже четыре года назад в начале срока Байдена (53% недовольных).
Это тоже хуже, чем 100-дневный рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации в январе удовлетворение среди демократов сменилось недовольством, и стало наоборот среди республиканцев.
Известно, что американцы недостаточно удовлетворены экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей.
К тому же по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей озабочены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же:
здравоохранения (76%),
государственных расходов (73%),
рецессии (72%).
Две трети или менее озабочены иммиграцией (66%), получением Ираном ядерной бомбы (66%), вторжением России в Украину (61%) и фондовым рынком (58%).
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