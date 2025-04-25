100 дней президентства. Трамп побил антирекорд поддержки гражданами США
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100 дней президентства. Трамп побил антирекорд поддержки гражданами США

Трамп
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Источник:  Fox News

На 100-й день своего президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США. Его рейтинг уступает даже его показателям восемь лет назад.

Главные тезисы

  • Общее одобрение эффективности работы Трампа на 100 день составляет 44%.
  • Сейчас около 59% избирателей недовольны тем, как обстоят дела в стране.

Трамп побил антирекорд поддержки американцами

По данным последних опросов, общее одобрение эффективности работы Трампа на 100-й день составляет 44%, что на 5 пунктов ниже по сравнению с 49% в марте.

Это меньше одобрения бывших президентов США Джо Байдена (54%), Барака Обамы (62%) и Джорджа Буша (63%) после 100-дневного срока их президентства. Более того, это на 1 пункт ниже по сравнению с 45% одобрения Трампа восемь лет назад.

Рейтинг Трампа

По данным издания, в настоящее время около 59% избирателей недовольны тем, как обстоят дела в стране. Однако это улучшение с момента окончания срока полномочий бывшего президента США Джо Байдена (68% недовольных), но хуже четыре года назад в начале срока Байдена (53% недовольных).

Это тоже хуже, чем 100-дневный рубеж первого срока Трампа (53% недовольных). После его инаугурации в январе удовлетворение среди демократов сменилось недовольством, и стало наоборот среди республиканцев.

Известно, что американцы недостаточно удовлетворены экономической ситуацией в стране, поскольку 71% оценивают экономические условия негативно, а 55% говорят, что они ухудшаются для их семей.

Американцы также менее оптимистичны по отношению к будущему, чем в начале первого срока Трампа. Исходя из первых 100 дней, 38% в целом и 75% республиканцев говорят, что испытывают вдохновение по поводу следующих четырех лет. Для сравнения в 2017 году эти цифры составили 45% и 84% соответственно.

К тому же по данным опроса оказалось, что 8 из 10 избирателей озабочены политическими разногласиями (78%), тогда как примерно 7 из 10 считают то же:

  • здравоохранения (76%),

  • государственных расходов (73%),

  • рецессии (72%).

Две трети или менее озабочены иммиграцией (66%), получением Ираном ядерной бомбы (66%), вторжением России в Украину (61%) и фондовым рынком (58%).

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