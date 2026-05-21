11 людей постраждали у Дніпрі унаслідок атаки російських шахедів

Російська армія вдень 21 травня завдала удару по Дніпру, поранень зазнали 11 людей.
Головні тези:
- Унаслідок атаки російських шахедів у Дніпрі 11 людей отримали поранення.
- Внаслідок удару по Дніпру пошкоджені два багатоповерхові будинки та виникла пожежа.
- Повітряна тривога була оголошена у місті через атаку дронів.
Російські шахеди атакували Дніпро: 11 поранених
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Він поінформував, що внаслідок удару, за попередніми даними, пошкоджень зазнали два багатоповерхові будинки. Виникла пожежа.
У місті оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.
До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру, повідомив Ганжа пізніше.
Серед них — 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості.
Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-