11 людей постраждали у Дніпрі унаслідок атаки російських шахедів
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російська армія вдень 21 травня завдала удару по Дніпру, поранень зазнали 11 людей.

Російські шахеди атакували Дніпро: 11 поранених

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

П'ятеро людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Це 34-річний чоловік та жінки 43, 58, 66 і 78 років. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Він поінформував, що внаслідок удару, за попередніми даними, пошкоджень зазнали два багатоповерхові будинки. Виникла пожежа.

У місті оголошено повітряну тривогу через атаку дронів.

До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру, повідомив Ганжа пізніше.

Серед них — 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості.

Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні.

