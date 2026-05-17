Росія майже 40 разів обстріляла Дніпровщину — є загиблі та поранені

Російські війська майже 40 разів протягом доби атакували чотири райони Дніпровщини, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, регіон вороги атакували безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранення.

Зазначається, що у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки.

Зруйнований дачний будинок, ще один — пошкоджений. Двоє людей загинули. Четверо — постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років — "важкий". 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська і Межівська громади. Побиті приватні будинки та авто. Поранений 41-річний чоловік. У Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто. На Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.