Росія майже 40 разів обстріляла Дніпровщину — є загиблі та поранені
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Російські війська майже 40 разів протягом доби атакували чотири райони Дніпровщини, є загиблі та поранені.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили майже 40 обстрілів чотирьох районів Дніпровщини, що призвело до загиблих та поранених.
  • Наслідками атак були пошкодження інфраструктури, житлових будинків та автівок в різних районах області, включаючи Нікополь та Кривий Ріг.

Росія вбила двох людей на Дніпровщині

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, регіон вороги атакували безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, п’ятеро дістали поранення.

Зазначається, що у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватна оселя, автівки.

Зруйнований дачний будинок, ще один — пошкоджений. Двоє людей загинули. Четверо — постраждали. Двоє з них госпіталізовані. Чоловік 78 років — "важкий". 42-річний постраждалий у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська і Межівська громади. Побиті приватні будинки та авто. Поранений 41-річний чоловік. У Криничанській громаді Кам'янського району пошкоджені авто. На Криворіжжі росіяни атакували Кривий Ріг та Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура.

