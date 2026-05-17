Россия почти 40 раз обстреляла Днепровщину — есть погибшие и раненые

Российские войска почти 40 раз в течение суток атаковали четыре района Днепровщины, погибли и ранены.
Главные тезисы
- Российские войска совершили около 40 обстрелов четырех районов Днепровщины, приведя к погибшим и раненым людям.
- Атаки привели к повреждениям инфраструктуры, жилых домов и автомобилей в различных районах, включая Никополь и Кривой Рог.
Россия убила двух человек на Днепровщине
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
По его данным, регион враги атаковали беспилотниками и артиллерией. Два человека погибли, пятеро получили ранения.
Отмечается, что в Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, многоэтажка и частный дом, автомобили.
В Синельниковском районе страдали Васильковская и Межевская общины. Избиты частные дома и авто. Раненый 41-летний мужчина. В Криничанской общине Каменского района повреждены автомобили. На Криворожье россияне атаковали Кривой Рог и Зеленодольскую общину. Повреждена инфраструктура.
