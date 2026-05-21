11 человек пострадали в Днепре в результате атаки российских шахедов
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская армия днем 21 мая нанесла удар по Днепру, ранения получили 11 человек.

Главные тезисы

  • 11 человек получили ранения в результате атаки российских шахедов в Днепре.
  • Последствия атаки включают повреждения двух многоэтажных домов и возникновение пожара.
  • В городе Днепр объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Пятеро человек получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Он проинформировал, что в результате удара, по предварительным данным, повреждения получили два многоэтажных дома. Возник пожар.

В городе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

До 11 выросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру, сообщил Ганжа позже.

Среди них — 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семь взрослых. Все в состоянии средней тяжести.

Три пострадавших на амбулаторном лечении.

