11 человек пострадали в Днепре в результате атаки российских шахедов

Российская армия днем 21 мая нанесла удар по Днепру, ранения получили 11 человек.

Российские шахеды атаковали Днепр: 11 раненых

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Пятеро человек получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Это 34-летний мужчина и женщины 43, 58, 66 и 78 лет. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Поделиться

Он проинформировал, что в результате удара, по предварительным данным, повреждения получили два многоэтажных дома. Возник пожар.

В городе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

До 11 выросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру, сообщил Ганжа позже.

Среди них — 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семь взрослых. Все в состоянии средней тяжести.

Три пострадавших на амбулаторном лечении.