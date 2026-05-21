11 человек пострадали в Днепре в результате атаки российских шахедов

Российская армия днем 21 мая нанесла удар по Днепру, ранения получили 11 человек.
Главные тезисы
- 11 человек получили ранения в результате атаки российских шахедов в Днепре.
- Последствия атаки включают повреждения двух многоэтажных домов и возникновение пожара.
- В городе Днепр объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Он проинформировал, что в результате удара, по предварительным данным, повреждения получили два многоэтажных дома. Возник пожар.
В городе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.
До 11 выросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру, сообщил Ганжа позже.
Среди них — 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семь взрослых. Все в состоянии средней тяжести.
Три пострадавших на амбулаторном лечении.
