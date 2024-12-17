За результатами саміту лідерів JEF, що пройшов у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовились протистояти використанню Росією тіньового флоту для перевезення власної нафти в обхід санкцій.

Що відомо про плани групи JEF протистояти тіньовому флоту РФ

Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії, — йдеться у спільній заяві лідерів JEF. Поширити

Зазначається, що використання Росією тіньового флоту для продажу власної нафти в обхід західних санкцій створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.

Лідери країн-членів JEF

Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародне право, — підкреслюється у спільній заяві. Поширити

У зв’язку з цим Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, коли вони проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією та Фінську затоку.

Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати та вживатимуть спільні дії.

Що відомо про масштабні аварії кораблів тіньового флоту РФ

У Керченській протоці затонули два російських танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Під час сильного шторму хвилі пробили корпуси суден.

Як повідомляють росЗМІ, один із танкерів отримав настільки серйозні пошкодження, що його практично розрізало навпіл.

Спочатку аварії зазнав "Волгонефть-212", який перевозив 4 тонни нафти. Через годину шторм пошкодив і танкер "Волгонефть-239".

Згодом у службах морського пошуку та порятунку РФ повідомили, що помилка екіпажу у складних метеоумовах розглядається серед основних версій катастрофи танкерів у Керчі.