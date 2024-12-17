12 країн ЄС домовились протистояти тіньовому флоту РФ
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Економіка
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12 країн ЄС домовились протистояти тіньовому флоту РФ

Уряд Естонії
тіньовий флот РФ
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За результатами саміту лідерів JEF, що пройшов у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовились протистояти використанню Росією тіньового флоту для перевезення власної нафти в обхід санкцій. 

Головні тези:

  • Лідери 12 країн ЄС домовились протистояти використанню тіньового флоту Росією.
  • У заяві лідерів JEF зазначено важливість скоординованих заходів для зруйнування та стримування тіньового флоту РФ.
  • Країни-члени JEF, розташовані навколо Балтійського та Північного морів, особливо вразливі перед ризиками з боку тіньового флоту.
  • Данія, Швеція, Польща та інші доручили своїм морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, що проходять певні водні маршрути.
  • Масштабні аварії кораблів тіньового флоту Росії підкреслюють важливість контролю за морською діяльністю та дотриманням міжнародних стандартів безпеки.

Що відомо про плани групи JEF протистояти тіньовому флоту РФ

Ми єдині в нашій спільній рішучості вживати подальших скоординованих кроків зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, протистояти ризикам, які він створює, працювати разом, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії, — йдеться у спільній заяві лідерів JEF.

Зазначається, що використання Росією тіньового флоту для продажу власної нафти в обхід західних санкцій створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства. 

12 країн Європи домовились протистояти тіньовому флоту РФ
Лідери країн-членів JEF

Як прибережні держави, розташовані навколо чутливих вод Балтики і Північного моря, ми особливо піддані цим ризикам. Водночас наші відповідні географічні умови дозволяють нам викривати зловмисну морську діяльність і протистояти ризикам, які вона створює, відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародне право, — підкреслюється у спільній заяві.

У зв’язку з цим Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, коли вони проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією та Фінську затоку. 

Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати та вживатимуть спільні дії.

Що відомо про масштабні аварії кораблів тіньового флоту РФ

У Керченській протоці затонули два російських танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Під час сильного шторму хвилі пробили корпуси суден.

Як повідомляють росЗМІ, один із танкерів отримав настільки серйозні пошкодження, що його практично розрізало навпіл.

Спочатку аварії зазнав "Волгонефть-212", який перевозив 4 тонни нафти. Через годину шторм пошкодив і танкер "Волгонефть-239".

Згодом у службах морського пошуку та порятунку РФ повідомили, що помилка екіпажу у складних метеоумовах розглядається серед основних версій катастрофи танкерів у Керчі.

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