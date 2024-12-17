За результатами саміту лідерів JEF, що пройшов у Таллінні, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовились протистояти використанню Росією тіньового флоту для перевезення власної нафти в обхід санкцій.
Головні тези:
- Лідери 12 країн ЄС домовились протистояти використанню тіньового флоту Росією.
- У заяві лідерів JEF зазначено важливість скоординованих заходів для зруйнування та стримування тіньового флоту РФ.
- Країни-члени JEF, розташовані навколо Балтійського та Північного морів, особливо вразливі перед ризиками з боку тіньового флоту.
- Данія, Швеція, Польща та інші доручили своїм морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, що проходять певні водні маршрути.
- Масштабні аварії кораблів тіньового флоту Росії підкреслюють важливість контролю за морською діяльністю та дотриманням міжнародних стандартів безпеки.
Що відомо про плани групи JEF протистояти тіньовому флоту РФ
Зазначається, що використання Росією тіньового флоту для продажу власної нафти в обхід західних санкцій створює ризики для навколишнього середовища, морської безпеки, міжнародної морської торгівлі, а також міжнародного морського судноплавства.
У зв’язку з цим Велика Британія, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм відповідним морським органам вимагати докази страхування від підозрілих суден, коли вони проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією та Фінську затоку.
Інформацію, зібрану державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, будуть оцінювати та вживатимуть спільні дії.
Що відомо про масштабні аварії кораблів тіньового флоту РФ
У Керченській протоці затонули два російських танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Під час сильного шторму хвилі пробили корпуси суден.
Як повідомляють росЗМІ, один із танкерів отримав настільки серйозні пошкодження, що його практично розрізало навпіл.
Спочатку аварії зазнав "Волгонефть-212", який перевозив 4 тонни нафти. Через годину шторм пошкодив і танкер "Волгонефть-239".
Згодом у службах морського пошуку та порятунку РФ повідомили, що помилка екіпажу у складних метеоумовах розглядається серед основних версій катастрофи танкерів у Керчі.
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