По результатам прошедшего в Таллине саммита лидеров JEF, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились противостоять использованию Россией теневого флота для перевозки собственной нефти в обход санкций.

Что известно о планах группы JEF противостоять теневому флоту РФ

Мы едины в нашей общей решимости предпринимать дальнейшие скоординированные шаги разрушить и сдержать теневой флот России, противостоять рискам, которые он создает, работать вместе, чтобы предотвратить незаконные операции и увеличить расходы России, — говорится в совместном заявлении лидеров JEF. Поделиться

Отмечается, что использование Россией теневого флота для продажи собственной нефти в обход западных санкций создает риск для окружающей среды, морской безопасности, международной морской торговли, а также международного морского судоходства.

Лидеры стран-членов JEF

Как прибрежные государства, расположенные вокруг чувствительных вод Балтики и Северного моря, мы особенно подвержены этим рискам. В то же время, наши соответствующие географические условия позволяют нам разоблачать злонамеренную морскую деятельность и противостоять рискам, которые она создает, в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом, — подчеркивается в совместном заявлении. Поделиться

В связи с этим Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония поручают своим соответствующим морским органам требовать доказательства страхования от подозрительных судов, когда они проходят через Ла-Манш, датский пролив Большой Бельт, пролив Звук между Данией и Швецией и Финский залив.

Информацию, собранную государствами-участниками, в том числе в отношении тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будут оценивать и общие действия.

Что известно о масштабных кораблях теневого флота РФ

В Керченском проливе затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Во время сильного шторма волны пробили корпуса судов.

Как сообщают росСМИ, один из танкеров получил столь серьезные повреждения, что его практически разрезало пополам.

Сначала аварию потерпел "Волгонефть-212", перевозивший 4 тонны нефти. Через час шторм повредил и танкер "Волгонефть-239".

Впоследствии в службах морского поиска и спасения РФ сообщили, что ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров в Керчи.