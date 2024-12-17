По результатам прошедшего в Таллине саммита лидеров JEF, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились противостоять использованию Россией теневого флота для перевозки собственной нефти в обход санкций.
Главные тезисы
- Лидеры 12 стран ЕС решили противостоять использованию теневого флота России для обхода санкций.
- Предпринимаются шаги по разрушению и сдерживанию теневого флота РФ для предотвращения незаконных операций.
- Необходимость контроля за морской деятельностью подчеркивается после кораблекрушений теневого флота России.
- 12 стран Европы призывают к совместным действиям для предотвращения рисков, создаваемых теневым флотом РФ.
- Важным шагом является требование доказательств страхования от подозрительных судов для предотвращения незаконных операций.
Что известно о планах группы JEF противостоять теневому флоту РФ
Отмечается, что использование Россией теневого флота для продажи собственной нефти в обход западных санкций создает риск для окружающей среды, морской безопасности, международной морской торговли, а также международного морского судоходства.
В связи с этим Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония поручают своим соответствующим морским органам требовать доказательства страхования от подозрительных судов, когда они проходят через Ла-Манш, датский пролив Большой Бельт, пролив Звук между Данией и Швецией и Финский залив.
Информацию, собранную государствами-участниками, в том числе в отношении тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будут оценивать и общие действия.
Что известно о масштабных кораблях теневого флота РФ
В Керченском проливе затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Во время сильного шторма волны пробили корпуса судов.
Как сообщают росСМИ, один из танкеров получил столь серьезные повреждения, что его практически разрезало пополам.
Сначала аварию потерпел "Волгонефть-212", перевозивший 4 тонны нефти. Через час шторм повредил и танкер "Волгонефть-239".
Впоследствии в службах морского поиска и спасения РФ сообщили, что ошибка экипажа в сложных метеоусловиях рассматривается среди основных версий крушения танкеров в Керчи.
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