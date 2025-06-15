12-річний українець Строгалєв побив рекорд Дюплантіса — відео
Категорія
Спорт
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12-річний українець Строгалєв побив рекорд Дюплантіса — відео

Строгалєв прославив Україну на весь світ
Джерело:  online.ua

Юний український стрибун з жердиною Матвій Строгалєв зміг побити рекорд зіркового Армана Дюплантіса, здолавши висоту у 4 метри.

Головні тези:

  • Участь у юнацькому чемпіонаті України дала можливість Строгалєву продемонструвати неочікуваний та приголомшливий результат.
  • Рекорд Дюплантіса досі ніхто не міг побити 13 останніх років.

Строгалєв прославив Україну на весь світ

Про вражаючий успіх 12-річного українця повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Що важливо розуміти, юний легкоатлет брав участь у юнацькому чемпіонаті України.

Саме там йому вдалося продемонстрували неочікуваний та приголомшливий результат — 4 метри.

Це дало можливість Строгалєву не тільки завоювати бронзову медаль, а й перевершити досягнення зіркового шведа.

Матвій Строгалєв показав найвищий результат у світі для 12 років серед стрибунів з жердиною. Сьогодні в рамках чемпіонату України серед юнаків, 12 річний Строгалєв показав результат 4.00 метри у секторі стрибків з жердиною. У цьому віці Мондо Дуплантіс показував результат 3.97А. Пишаємося! — йдеться в заяві Федерації легкої атлетики України.

Варто зазначити, що ще 13 років тому зірковий легкоатлет Дюплантіс у приміщенні стрибнув на 3.97 метри, що було рекордним показником серед 12-річних спортсменів.

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