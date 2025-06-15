12-річний українець Строгалєв побив рекорд Дюплантіса — відео

Юний український стрибун з жердиною Матвій Строгалєв зміг побити рекорд зіркового Армана Дюплантіса, здолавши висоту у 4 метри.
Головні тези:
- Участь у юнацькому чемпіонаті України дала можливість Строгалєву продемонструвати неочікуваний та приголомшливий результат.
- Рекорд Дюплантіса досі ніхто не міг побити 13 останніх років.
Строгалєв прославив Україну на весь світ
Про вражаючий успіх 12-річного українця повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Що важливо розуміти, юний легкоатлет брав участь у юнацькому чемпіонаті України.
Саме там йому вдалося продемонстрували неочікуваний та приголомшливий результат — 4 метри.
Це дало можливість Строгалєву не тільки завоювати бронзову медаль, а й перевершити досягнення зіркового шведа.
Варто зазначити, що ще 13 років тому зірковий легкоатлет Дюплантіс у приміщенні стрибнув на 3.97 метри, що було рекордним показником серед 12-річних спортсменів.
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