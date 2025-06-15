12-летний украинец Строгалев побил рекорд Дюплантиса — видео

Юный украинский прыгун с шестом Матвей Строгалев смог побить рекорд звездного Армана Дюплантиса, преодолев высоту в 4 метра.
Главные тезисы
- Участие в юношеском чемпионате Украины дало возможность Строгалеву продемонстрировать неожиданный и потрясающий результат.
- Рекорд Дюплантиса никто не мог побить 13 последних лет.
Строгалев прославил Украину на весь мир
О поразительном успехе 12-летнего украинца сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Что важно понимать, юный легкоатлет принимал участие в юношеском чемпионате Украины.
Там ему удалось продемонстрировать неожиданный и потрясающий результат — 4 метра.
Это позволило Строгалеву не только завоевать бронзовую медаль, но и превзойти достижение звездного шведа.
Следует отметить, что еще 13 лет назад звездный легкоатлет Дюплантис в помещении прыгнул на 3.97 метра, что являлось рекордным показателем среди 12-летних спортсменов.
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