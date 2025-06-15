12-летний украинец Строгалев побил рекорд Дюплантиса — видео
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12-летний украинец Строгалев побил рекорд Дюплантиса — видео

Строгалев прославил Украину на весь мир
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Источник:  online.ua

Юный украинский прыгун с шестом Матвей Строгалев смог побить рекорд звездного Армана Дюплантиса, преодолев высоту в 4 метра.

Главные тезисы

  • Участие в юношеском чемпионате Украины дало возможность Строгалеву продемонстрировать неожиданный и потрясающий результат.
  • Рекорд Дюплантиса никто не мог побить 13 последних лет.

Строгалев прославил Украину на весь мир

О поразительном успехе 12-летнего украинца сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Что важно понимать, юный легкоатлет принимал участие в юношеском чемпионате Украины.

Там ему удалось продемонстрировать неожиданный и потрясающий результат — 4 метра.

Это позволило Строгалеву не только завоевать бронзовую медаль, но и превзойти достижение звездного шведа.

Матвей Строгалев показал самый лучший результат в мире для 12 лет среди прыгунов с шестом. Сегодня в рамках чемпионата Украины среди юношей, 12-летний Строгалев показал результат 4.00 метра в секторе прыжков с шестом. В этом возрасте Мондо Дуплантис показывал результат 3.97А. Гордимся! — сказано в заявлении Федерации легкой атлетики Украины.

Следует отметить, что еще 13 лет назад звездный легкоатлет Дюплантис в помещении прыгнул на 3.97 метра, что являлось рекордным показателем среди 12-летних спортсменов.

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