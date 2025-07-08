12 вітрин у серці Парижа присвятили українському бренду Ruslan Baginskiy
Категорія
Культура
Дата публікації

12 вітрин у серці Парижа присвятили українському бренду Ruslan Baginskiy

Що відомо про новий тріумф бренуд Ruslan Baginskiy
Джерело:  online.ua

Українська fashion-дипломатія змогла добитися нової грандіозної перемоги на міжнародній культурній арені. Йдеться про те, що 12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette присвячено українському бренду Ruslan Baginskiy.

Головні тези:

  • Galeries Lafayette приймає мільйони відвідувачів щорічно.
  • Проєкт бренду Ruslan Baginskiy увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі.

Що відомо про новий тріумф бренуд Ruslan Baginskiy

Про нове досягнення розповіла співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

У fashion спільноти України — стабільна робота у царині культурної дипломатії. Цього разу у fashion дипломатії грандіозна перемога! Бренд Ruslan Baginskiy! Дякую! 12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette присвячено українському бренду Ruslan Baginskiy.

Ірина Данилевська

Ірина Данилевська

Співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week

Що важливо розуміти, влітку 2025 року бренд Ruslan Baginskiy святкує своє десятиріччя історичною подією в серці Парижа.

Український дизайнер оформив 12 вітрин Galeries Lafayette Haussmann, відкрив поп-ап та магазин свого бренду у форматі shop-in-shop.

Варто зазначити, що головна будівля Galeries Lafayette — памʼятка архітектури у самому центрі французької столиці, яка щороку приймає 27 мільйонів відвідувачів та тримає лідерство у продажах серед європейських універмагів.

У липні фасад знакової будівлі прикрасив спеціально створений банер Ruslan Baginskiy у синьо-жовтих кольорах площею 140 м².

Окрім того, наголошується, що проєкт увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі підкреслюючи значущість події для українського дизайну на міжнародній арені.

Для мене і для команди це більше, ніж проєкт — це важливий момент, присвячений українській культурі: її силі, витонченості, креативності й здатності надихати цілий світ. Це розповідь про наш дім з великою любов'ю до того, ким ми є. Щодня вітрини бачитимуть тисячі людей, які цього літа приїхали в Париж. Ми віримо в мову культури, а кожна вітрина в центрі міста — це наш голос, — наголосив сам Руслан.

Інсталяцією Ruslan Baginskiy можна насододитися з 8 липня по 25 серпня.

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