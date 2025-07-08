12 вітрин у серці Парижа присвятили українському бренду Ruslan Baginskiy

Українська fashion-дипломатія змогла добитися нової грандіозної перемоги на міжнародній культурній арені. Йдеться про те, що 12 вітрин паризького універмагу Galeries Lafayette присвячено українському бренду Ruslan Baginskiy.
Головні тези:
- Galeries Lafayette приймає мільйони відвідувачів щорічно.
- Проєкт бренду Ruslan Baginskiy увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі.
Що відомо про новий тріумф бренуд Ruslan Baginskiy
Про нове досягнення розповіла співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.
Що важливо розуміти, влітку 2025 року бренд Ruslan Baginskiy святкує своє десятиріччя історичною подією в серці Парижа.
Український дизайнер оформив 12 вітрин Galeries Lafayette Haussmann, відкрив поп-ап та магазин свого бренду у форматі shop-in-shop.
Варто зазначити, що головна будівля Galeries Lafayette — памʼятка архітектури у самому центрі французької столиці, яка щороку приймає 27 мільйонів відвідувачів та тримає лідерство у продажах серед європейських універмагів.
У липні фасад знакової будівлі прикрасив спеціально створений банер Ruslan Baginskiy у синьо-жовтих кольорах площею 140 м².
Окрім того, наголошується, що проєкт увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі підкреслюючи значущість події для українського дизайну на міжнародній арені.
Інсталяцією Ruslan Baginskiy можна насододитися з 8 липня по 25 серпня.
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