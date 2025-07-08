12 витрин в сердце Парижа посвятили украинскому бренду Ruslan Baginskiy

Украинская fashion-дипломатия смогла добиться новой грандиозной победы на международной культурной арене.
Главные тезисы
- Galeries Lafayette принимает миллионы посетителей ежегодно.
- Проект бренда Ruslan Baginskiy вошел в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже.
Что известно о новом триумфе бренуда Ruslan Baginskiy
О новом достижении рассказала соучредительница и председательница оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
Что важно понимать, летом 2025 года бренд Ruslan Baginskiy отмечает свое десятилетие историческим событием в сердце Парижа.
Украинский дизайнер оформил 12 витрин Galeries Lafayette Haussmann, открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop.
Стоит отметить, что главное здание Galeries Lafayette — памятник архитектуры в центре французской столицы, который ежегодно принимает 27 миллионов посетителей и лидирует в продажах среди европейских универмагов.
В июле фасад знакового здания украсил специально созданный баннер Ruslan Baginskiy в сине-желтых цветах площадью 140 м².
Кроме того, указано, что проект вошел в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже, подчеркивая значимость события для украинского дизайна на международной арене.
Инсталляцией Ruslan Baginskiy можно насладиться с 8 июля по 25 августа.
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