12 витрин в сердце Парижа посвятили украинскому бренду Ruslan Baginskiy

Что известно о новом триумфе бренуда Ruslan Baginskiy

О новом достижении рассказала соучредительница и председательница оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

У fashion сообщества Украины — стабильная работа в области культурной дипломатии. В этот раз у fashion дипломатии грандиозная победа! Бренд Ruslan Baginskiy! Спасибо! 12 витрин парижского универмага Galeries Lafayette посвящены украинскому бренду Ruslan Baginskiy. Ирина Данилевская Соучредительница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week

Что важно понимать, летом 2025 года бренд Ruslan Baginskiy отмечает свое десятилетие историческим событием в сердце Парижа.

Украинский дизайнер оформил 12 витрин Galeries Lafayette Haussmann, открыл поп-ап и магазин своего бренда в формате shop-in-shop.

Стоит отметить, что главное здание Galeries Lafayette — памятник архитектуры в центре французской столицы, который ежегодно принимает 27 миллионов посетителей и лидирует в продажах среди европейских универмагов.

В июле фасад знакового здания украсил специально созданный баннер Ruslan Baginskiy в сине-желтых цветах площадью 140 м².

Кроме того, указано, что проект вошел в официальную программу кутюрной Недели моды в Париже, подчеркивая значимость события для украинского дизайна на международной арене.

Для меня и для команды это больше, чем проект — это важный момент, посвященный украинской культуре: ее силе, утонченности, креативности и способности вдохновлять весь мир. Это рассказ о нашем доме с большой любовью к тому, кем мы являемся. Ежедневно витрины будут видеть тысячи людей, которые этим летом приехали в Париж. Мы верим в язык культуры, а каждая витрина в центре города — это наш голос, — подчеркнул сам Руслан. Поделиться

Инсталляцией Ruslan Baginskiy можно насладиться с 8 июля по 25 августа.