"2000 метров до Андреевки". Смотрите первый трейлер фильма

Долгожданный фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" появится на больших экранах уже 28 августа 2025 года. Дистрибьютор Arthouse Traffic опубликовал в сети первый трейлер.
Главные тезисы
- Мстислав Чернов делает все возможное, чтобы мир не забывал о борьбе Украины.
- Работа над фильмом продолжалась почти полтора года.
Почему стоит посмотреть "2000 метров к Андреевке"?
Что важно понимать, Андреевка — крошечная деревня в десяти километрах от Бахмута.
Именно она был эпицентром ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2 года назад.
Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы.
Следует обратить внимание на то, что над проектом Чернов работал вместе с командой FRONTLINE и Associated Press почти 1,5 года.
По его словам, украинский народ хочет мира, но готов бороться за свою независимость.
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