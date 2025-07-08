"2000 метров до Андреевки". Смотрите первый трейлер фильма
Категория
Культура
Дата публикации

"2000 метров до Андреевки". Смотрите первый трейлер фильма

Почему стоит посмотреть "2000 метров к Андреевке"?
Читати українською
Источник:  online.ua

Долгожданный фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" появится на больших экранах уже 28 августа 2025 года. Дистрибьютор Arthouse Traffic опубликовал в сети первый трейлер.

Главные тезисы

  • Мстислав Чернов делает все возможное, чтобы мир не забывал о борьбе Украины.
  • Работа над фильмом продолжалась почти полтора года.

Почему стоит посмотреть "2000 метров к Андреевке"?

Что важно понимать, Андреевка — крошечная деревня в десяти километрах от Бахмута.

Именно она был эпицентром ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2 года назад.

Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы.

Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли.

Следует обратить внимание на то, что над проектом Чернов работал вместе с командой FRONTLINE и Associated Press почти 1,5 года.

Когда в мире говорят о том, что Украина должна кому отдать, какую землю нам надо забыть и чем нам нужно пожертвовать, мне хочется, чтобы они смотрели этот фильм и помнили две вещи. Первое — украинцы хотят мира, но они будут биться за свои семьи и землю до конца. И второе — это не разговоры об абстрактных метрах, десятках тысяч километров. Это о человеческих жизнях и крови героев.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

Украинский режиссер

По его словам, украинский народ хочет мира, но готов бороться за свою независимость.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самые интересные фильмы июня: обзоры и трейлеры
Самые интересные фильмы июня: обзоры и трейлеры
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции
Украина
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
4 украинских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах
Карловы Вары

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?