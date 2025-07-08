"2000 метров до Андреевки". Смотрите первый трейлер фильма

Долгожданный фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" появится на больших экранах уже 28 августа 2025 года. Дистрибьютор Arthouse Traffic опубликовал в сети первый трейлер.

Почему стоит посмотреть "2000 метров к Андреевке"?

Что важно понимать, Андреевка — крошечная деревня в десяти километрах от Бахмута.

Именно она был эпицентром ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2 года назад.

Третью отдельную штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы.

Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что над проектом Чернов работал вместе с командой FRONTLINE и Associated Press почти 1,5 года.

Когда в мире говорят о том, что Украина должна кому отдать, какую землю нам надо забыть и чем нам нужно пожертвовать, мне хочется, чтобы они смотрели этот фильм и помнили две вещи. Первое — украинцы хотят мира, но они будут биться за свои семьи и землю до конца. И второе — это не разговоры об абстрактных метрах, десятках тысяч километров. Это о человеческих жизнях и крови героев. Мстислав Чернов Украинский режиссер

По его словам, украинский народ хочет мира, но готов бороться за свою независимость.