"2000 метрів до Андріївки". Дивіться перший трейлер фільму

Довгоочікуваний фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" з'явиться на великих екранах уже 28 серпня 2025 року. Наразі дистриб'ютор Arthouse Traffic опублікував у мережі перший трейлер стрічки.
Головні тези:
- Мстислав Чернов робить все можливе, щоб світ не забував про боротьбу України.
- Робота над фільмом тривала майже півтора року.
Чому варто подивитися "2000 метрів до Андріївки"?
Що важливо розуміти, Андріївка — крихітне село за десять кілометрів від Бахмута.
Саме воно було епіцентром запеклих боїв під час українського контрнаступу 2 роки тому.
Третю окрему штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги.
Варто звернути увагу на те, що над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року.
За його словами, український народ хоче миру, однак готовий боротися за свою незалежність.
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