"2000 метрів до Андріївки". Дивіться перший трейлер фільму

Довгоочікуваний фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" з'явиться на великих екранах уже 28 серпня 2025 року. Наразі дистриб'ютор Arthouse Traffic опублікував у мережі перший трейлер стрічки.

Чому варто подивитися "2000 метрів до Андріївки"?

Що важливо розуміти, Андріївка — крихітне село за десять кілометрів від Бахмута.

Саме воно було епіцентром запеклих боїв під час українського контрнаступу 2 роки тому.

Третю окрему штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги.

Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог. Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі. Поширити

Варто звернути увагу на те, що над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року.

Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі. Перша — українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге — це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів. Це про людські життя і кров героїв. Мстислав Чернов Український режисер

За його словами, український народ хоче миру, однак готовий боротися за свою незалежність.