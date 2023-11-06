128-а ОГШБ офіційно підтвердила загибель 19 воїнів від ракетного удару на Запоріжжі

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомила про загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару РФ.

У 128-й ОШБ підтвердили трагедію на Запоріжжі

У бригаді повідомили про загибель 19 бійців. Проводиться перевірка всіх обставин трагедії.

До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці...Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Поширити

Що відомо про удар по бійцям 128-ї ОШБ

4 листопада російські війська вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області під час вручення нагород до Дня артилериста.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військові, поранення отримали місцеві жителі.

Міноборони доручило провести перевірку за фактом трагедії.

5 листопада у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оголосили триденний траур.