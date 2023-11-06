128-а ОГШБ офіційно підтвердила загибель 19 воїнів від ракетного удару на Запоріжжі

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада повідомила про загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару РФ.
У 128-й ОШБ підтвердили трагедію на Запоріжжі
У бригаді повідомили про загибель 19 бійців. Проводиться перевірка всіх обставин трагедії.
Що відомо про удар по бійцям 128-ї ОШБ
4 листопада російські війська вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області під час вручення нагород до Дня артилериста.
Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військові, поранення отримали місцеві жителі.
Міноборони доручило провести перевірку за фактом трагедії.
5 листопада у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оголосили триденний траур.
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