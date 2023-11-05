На Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими воїнами зі 128 бригади

Триденний траур оголосили у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Трагедія зі 128 бригадою

У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128-ї ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів, – написав голова Закарпатської області Віктор Микита. Поширити

За словами Віктора Микити, 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори.

Щоранку о 9:00 вшановуватимуть пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.

Що відомо про трагедію

Російські терористи 4 листопада вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.

Міноборони проведе перевірку за фактом жахливої трагедії.

До слова, 128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід".

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обороняли Україну з 2014 року, коли розпочалися бойові дії на Донбасі. Восени 2022 року захисники брали активну участь у визволенні Херсонської області.

Також відомо, що бійці тримали оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році штурмовики звільнили населені пункти Лобкове і П'ятихатки на Запорізькому напрямку.