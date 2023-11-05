На Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими воїнами зі 128 бригади

Триденний траур оголосили у Закарпатській області за загиблими воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Трагедія зі 128 бригадою
За словами Віктора Микити, 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу, будуть приспущені державні прапори.
Щоранку о 9:00 вшановуватимуть пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння.
Що відомо про трагедію
Російські терористи 4 листопада вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Запорізькій області. Воїнів зібрали для вручення нагород до Дня артилериста. У цей момент по місцю скупчення бійців було завдано удару.
Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали і місцеві жителі.
Міноборони проведе перевірку за фактом жахливої трагедії.
До слова, 128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Бригада перебуває у складі оперативного командування "Захід".
Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обороняли Україну з 2014 року, коли розпочалися бойові дії на Донбасі. Восени 2022 року захисники брали активну участь у визволенні Херсонської області.
Також відомо, що бійці тримали оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році штурмовики звільнили населені пункти Лобкове і П'ятихатки на Запорізькому напрямку.
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