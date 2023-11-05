На Закарпатье объявили трехдневный траур по погибшим воинам из 128 бригады

Трехдневный траур объявили в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Трагедия со 128 бригадой

В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128 ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов, - написал председатель Закарпатской области Виктор Никита. Поделиться

По словам Виктора Никиты, 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги.

Каждое утро в 9:00 будут чтить память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области пройдут богослужения.

Что известно о трагедии

Российские террористы 4 ноября ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Воинов собрали для вручения наград ко Дню артиллериста. В этот момент по месту скопления бойцов был нанесен удар.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили и местные жители.

Минобороны проведет проверку по факту ужасающей трагедии.

К слову, 128 бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад".

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады обороняли Украину с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Осенью 2022 года защитники активно участвовали в освобождении Херсонской области.

Также известно, что бойцы удерживали оборону на Бахмутском направлении. В 2023 году штурмовики уволили населенные пункты Лобково и Пятихатки на Запорожском направлении.