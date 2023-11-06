128-я ОГШБ официально подтвердила гибель 19 воинов от ракетного удара на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

128-я ОГШБ официально подтвердила гибель 19 воинов от ракетного удара на Запорожье

128-я ОГШБ
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Источник:  128 ОГШ Закарпатская бригада

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщила о гибели 19 своих бойцов в результате ракетного удара РФ.

В 128-й ОШБ подтвердили трагедию на Запорожье

В бригаде сообщили о гибели 19 бойцов. Проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

До ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы... Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере.

Что известно об ударе по бойцам 128-й ОШБ

4 ноября российские войска ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области во время вручения наград ко Дню артиллериста.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военные, ранения получили местные жители.

Минобороны поручило провести проверку по факту трагедии.

5 ноября в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады объявили трехдневный траур.

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