128-я ОГШБ официально подтвердила гибель 19 воинов от ракетного удара на Запорожье

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщила о гибели 19 своих бойцов в результате ракетного удара РФ.
В 128-й ОШБ подтвердили трагедию на Запорожье
В бригаде сообщили о гибели 19 бойцов. Проводится проверка всех обстоятельств трагедии.
Что известно об ударе по бойцам 128-й ОШБ
4 ноября российские войска ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области во время вручения наград ко Дню артиллериста.
Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М". В результате обстрела погибли военные, ранения получили местные жители.
Минобороны поручило провести проверку по факту трагедии.
5 ноября в Закарпатской области по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады объявили трехдневный траур.
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