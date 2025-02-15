14-річний індієць встановив шість світових рекордів з обчислення подумки

14-річний Аарян Шукла з Індії встановив шість світових рекордів з обчислення подумки. Зокрема підліток за майже 31 секунду додав 100 чотиризначних чисел. У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що хлопець зробив це швидше, ніж числа встигли би ввести на калькуляторі.
Головні тези:
- 14-річний Аарян Шукла встановив шість світових рекордів з обчислення подумки, вражаючи своєю швидкістю та точністю.
- Хлопець став володарем титулу “людини-калькулятора” за свою надзвичайну навичку у розрахунках.
- Щоденні тренування та медитація допомагають Ааряну зберігати спокій та підвищити рівень концентрації.
Аарян Шукла встановив 6 світових рекордів
Аарян Шукла встановив одні з найскладніших світових рекордів в обчисленнях під час зйомок італійського телесеріалу Книги рекордів у Дубаї. Хлопцеві вдалося стати найшвидшим у:
додаванні подумки 100 чотиризначних чисел – 30,9 секунди;
додаванні подумки 200 чотиризначних чисел – 1 хвилина 9,7 секунди;
додаванні подумки 50 п'ятизначних чисел – 18,7 секунди;
діленні подумки 20-значне число на десятизначне число десять разів – 5 хвилин 42 секунди;
множенні подумки двох п'ятизначних чисел десять разів – 51,7 секунди;
множенні подумки двох восьмизначних чисел десять разів – 2 хвилини 35,4 секунди.
Я почуваюся чудово і пишаюся тим, що тепер офіційно неймовірний. Для мене це було мрією, – поділився враженнями Аарян.
За незвичайну навичку швидкого обчислення в Книзі рекордів Гіннеса хлопця прозвали "людиною-калькулятором".
Підліток зізнався, що щодня тренувався та брав участь у змаганнях, щоб покращити свої навички.
Крім щоденних занять, підліток має шкільні завдання, тому для збереження балансу вважає важливим відпочинок. Юнак каже, що йому вдається зберігати спокій та зосередженість завдяки медитаціям.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-