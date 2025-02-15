14-річний індієць встановив шість світових рекордів з обчислення подумки

14-річний Аарян Шукла з Індії встановив шість світових рекордів з обчислення подумки. Зокрема підліток за майже 31 секунду додав 100 чотиризначних чисел. У Книзі рекордів Гіннеса кажуть, що хлопець зробив це швидше, ніж числа встигли би ввести на калькуляторі.

Аарян Шукла встановив 6 світових рекордів

Аарян Шукла встановив одні з найскладніших світових рекордів в обчисленнях під час зйомок італійського телесеріалу Книги рекордів у Дубаї. Хлопцеві вдалося стати найшвидшим у:

додаванні подумки 100 чотиризначних чисел – 30,9 секунди;

додаванні подумки 200 чотиризначних чисел – 1 хвилина 9,7 секунди;

додаванні подумки 50 п'ятизначних чисел – 18,7 секунди;

діленні подумки 20-значне число на десятизначне число десять разів – 5 хвилин 42 секунди;

множенні подумки двох п'ятизначних чисел десять разів – 51,7 секунди;

множенні подумки двох восьмизначних чисел десять разів – 2 хвилини 35,4 секунди.

Я почуваюся чудово і пишаюся тим, що тепер офіційно неймовірний. Для мене це було мрією, – поділився враженнями Аарян.

За незвичайну навичку швидкого обчислення в Книзі рекордів Гіннеса хлопця прозвали "людиною-калькулятором".

Підліток зізнався, що щодня тренувався та брав участь у змаганнях, щоб покращити свої навички.

Щоденні тренування є одним із важливих аспектів підготовки до змагань, тому я тренуюся близько п’яти-шести годин на день. Поширити

Крім щоденних занять, підліток має шкільні завдання, тому для збереження балансу вважає важливим відпочинок. Юнак каже, що йому вдається зберігати спокій та зосередженість завдяки медитаціям.