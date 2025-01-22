2-річна українка з Одеси встановила Національний рекорд у плаванні

2-річна одеситка Емма Клочкова встановила Національний рекорд у плаванні. Малеча змогла подолати дистанцію у 25 метрів протягом 3 хвилини 29 секунд.
Головні тези:
- Маленька спортсменка доволі довго не хотіла демонструвати свої вміння публці.
- Однак тренерка Емми змогла вмовити малечу зайти у воду.
- Емма Клочкова вразила глядачів своєю впевненістю та швидкістю.
Встановити рекорд було непросто
Неочікуваною звісткою поділилася керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За її словами, крихітну одеситку офіційно визнали наймолодшою в Україні дитиною, яка подолала в басейні дистанцію 25 метрів.
Окрім того, наголошується, що вік Емми — 2 роки 4 місяці, вага — 11 кг, зріст — 88 см. Що також цікаво, щоб умовити дівчинку стрибнути у басейн знадобилася ціла година.
Лана Вєтрова розповідає, що в день рекорду в одеситки взяв і зіпсувався настрій.
2-річна Емма шокувала усіх
Лана Вєтрова зазначає, що першого рекорду у житті Емму підштовхнула тренерка Ілона Гаркун.
Саме вона залишилася з дівчинкою віч-на-віч, щоб переконати її, що поганий настрій можна "змити водою в басейні".
Це все-таки надихнуло малечу стрибнути у воду, самостійно пропливти всю доріжку дорослого басейну і встановити рекорд України.
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