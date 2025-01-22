2-річна українка з Одеси встановила Національний рекорд у плаванні
Категорія
Спорт
Дата публікації

2-річна українка з Одеси встановила Національний рекорд у плаванні

В Україні 2-річна дитина встановила Національний рекорд у плаванні
Джерело:  online.ua

2-річна одеситка Емма Клочкова встановила Національний рекорд у плаванні. Малеча змогла подолати дистанцію у 25 метрів протягом 3 хвилини 29 секунд.

Головні тези:

  • Маленька спортсменка доволі довго не хотіла демонструвати свої вміння публці.
  • Однак тренерка Емми змогла вмовити малечу зайти у воду.
  • Емма Клочкова вразила глядачів своєю впевненістю та швидкістю.

Встановити рекорд було непросто

Неочікуваною звісткою поділилася керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, крихітну одеситку офіційно визнали наймолодшою в Україні дитиною, яка подолала в басейні дистанцію 25 метрів.

Фото: facebook.com

Окрім того, наголошується, що вік Емми — 2 роки 4 місяці, вага — 11 кг, зріст — 88 см. Що також цікаво, щоб умовити дівчинку стрибнути у басейн знадобилася ціла година.

Лана Вєтрова розповідає, що в день рекорду в одеситки взяв і зіпсувався настрій.

Фото: facebook.com

А кожна жінка знає: якщо у нас немає настрою, то ліпше не підходь. І тому перед рекордом з поля зору Емми попросили й маму, і тата, і бабусю, і навіть я намагалася зайвий раз не мозолити Еммі очі, — зазначає керівниця Національного реєстру рекордів України.

2-річна Емма шокувала усіх

Лана Вєтрова зазначає, що першого рекорду у житті Емму підштовхнула тренерка Ілона Гаркун.

Саме вона залишилася з дівчинкою віч-на-віч, щоб переконати її, що поганий настрій можна "змити водою в басейні".

Це все-таки надихнуло малечу стрибнути у воду, самостійно пропливти всю доріжку дорослого басейну і встановити рекорд України.

Фото: facebook.com

Це було дуже зворушливо — в цю хвилину Еммі аплодували всі люди в басейні! Очевидно, до Емми повернувся гарний настрій, бо потім вона ще двічі пропливла цю дистанцію на різних доріжках, — розповідає Лана Вєтрова.

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