2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании

2-летняя одесситка Эмма Клочкова установила Национальный рекорд в плавании. Малышка смогла преодолеть дистанцию в 25 метров в течение 3 минут 29 секунд.
Главные тезисы
- Маленькая спортсменка долго не хотела демонстрировать свои умения публике.
- Однако тренер Эммы смогла уговорить девочку зайти в воду.
- Эмма Клочкова поразила зрителей своей уверенностью и быстротой.
Установить рекорд было непросто
Неожиданным известием поделилась руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
По ее словам, крошечную одесситку официально признали самым молодым в Украине ребенком, преодолевшим в бассейне дистанцию 25 метров.
Кроме того, указано, что возраст Эммы — 2 года 4 месяца, вес — 11 кг, рост — 88 см. Что также интересно, чтобы уговорить девочку прыгнуть в бассейн понадобился целый час.
Лана Ветрова рассказывает, что в день рекорда у одесситки взяло и испортилось настроение.
2-летняя Эмма шокировала всех
Лана Ветрова отмечает, что к первому рекорду в жизни Эмму подтолкнула тренер Илона Гаркун.
Именно она осталась с девочкой лицом к лицу, чтобы убедить ее, что плохое настроение можно "смыть водой в бассейне".
Это все-таки вдохновило малышку прыгнуть в воду, самостоятельно проплыть всю дорожку взрослого бассейна и установить рекорд Украины.
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