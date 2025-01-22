2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании

2-летняя одесситка Эмма Клочкова установила Национальный рекорд в плавании. Малышка смогла преодолеть дистанцию в 25 метров в течение 3 минут 29 секунд.

Установить рекорд было непросто

Неожиданным известием поделилась руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, крошечную одесситку официально признали самым молодым в Украине ребенком, преодолевшим в бассейне дистанцию 25 метров.

Фото: facebook.com

Кроме того, указано, что возраст Эммы — 2 года 4 месяца, вес — 11 кг, рост — 88 см. Что также интересно, чтобы уговорить девочку прыгнуть в бассейн понадобился целый час.

Лана Ветрова рассказывает, что в день рекорда у одесситки взяло и испортилось настроение.

Фото: facebook.com

А каждая женщина знает: если у нас нет настроения, то лучше не подходи. И потому перед рекордом из виду Эммы попросили и маму, и папу, и бабушку, и даже я пыталась лишний раз не мозолить Эмме глаза, — отмечает руководительница Национального реестра рекордов Украины. Поделиться

2-летняя Эмма шокировала всех

Лана Ветрова отмечает, что к первому рекорду в жизни Эмму подтолкнула тренер Илона Гаркун.

Именно она осталась с девочкой лицом к лицу, чтобы убедить ее, что плохое настроение можно "смыть водой в бассейне".

Это все-таки вдохновило малышку прыгнуть в воду, самостоятельно проплыть всю дорожку взрослого бассейна и установить рекорд Украины.

Фото: facebook.com