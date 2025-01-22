2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании
Категория
Спорт
Дата публикации

2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании

2-летняя украинка из Одессы установила Национальный рекорд в плавании
Читати українською
Источник:  online.ua

2-летняя одесситка Эмма Клочкова установила Национальный рекорд в плавании. Малышка смогла преодолеть дистанцию в 25 метров в течение 3 минут 29 секунд.

Главные тезисы

  • Маленькая спортсменка долго не хотела демонстрировать свои умения публике.
  • Однако тренер Эммы смогла уговорить девочку зайти в воду.
  • Эмма Клочкова поразила зрителей своей уверенностью и быстротой.

Установить рекорд было непросто

Неожиданным известием поделилась руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, крошечную одесситку официально признали самым молодым в Украине ребенком, преодолевшим в бассейне дистанцию 25 метров.

Фото: facebook.com

Кроме того, указано, что возраст Эммы — 2 года 4 месяца, вес — 11 кг, рост — 88 см. Что также интересно, чтобы уговорить девочку прыгнуть в бассейн понадобился целый час.

Лана Ветрова рассказывает, что в день рекорда у одесситки взяло и испортилось настроение.

Фото: facebook.com

А каждая женщина знает: если у нас нет настроения, то лучше не подходи. И потому перед рекордом из виду Эммы попросили и маму, и папу, и бабушку, и даже я пыталась лишний раз не мозолить Эмме глаза, — отмечает руководительница Национального реестра рекордов Украины.

2-летняя Эмма шокировала всех

Лана Ветрова отмечает, что к первому рекорду в жизни Эмму подтолкнула тренер Илона Гаркун.

Именно она осталась с девочкой лицом к лицу, чтобы убедить ее, что плохое настроение можно "смыть водой в бассейне".

Это все-таки вдохновило малышку прыгнуть в воду, самостоятельно проплыть всю дорожку взрослого бассейна и установить рекорд Украины.

Фото: facebook.com

Это было очень трогательно — в эту минуту Эмми аплодировали все люди в бассейне! Очевидно, к Эмме вернулось хорошее настроение, потому что потом она еще дважды проплыла эту дистанцию на разных дорожках, — рассказывает Лана Ветрова.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США провели фотосессию на рекордной глубине — видео
Guinness World Records
Модель Сиара Антоски
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
7-летняя девочка из Индии установила мировой рекорд
Guinness World Records
Самьюкта Нараянан
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бьет рекорды на рынке. Трамп запустил собственную криптовалюту
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?